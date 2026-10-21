W skrócie Nie żyje Kyle Kennedy, wnuczka Roberta F. Kennedy'ego; informacja o jej śmierci została podana publicznie miesiąc po zdarzeniu.

Kyle Kennedy angażowała się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po doświadczeniu ciężkiego urazu kręgosłupa w 2020 roku.

Rodzina Kennedych była w przeszłości dotknięta szeregiem tragedii i nagłych śmierci, co amerykańskie media nazywały "klątwą Kennedych".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Kyle Kennedy zmarła 21 września w wieku 42 lat w swoim domu - podało "USA Today". Była wnuczką byłego amerykańskiego prokuratora generalnego i senatora Roberta F. Kennedy'ego, młodszego brata 35. prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego.

Jej pogrzeb odbył się prywatnie, bez obecności dziennikarzy. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Wiadomo jedynie, że Kyle w ostatnich latach zmagała się z licznymi problemami po ciężkim urazie kręgosłupa.

Kyle Kennedy nie żyje. Działała na rzecz osób niepełnosprawnych

W nekrologu napisano, że Kyle Kennedy starała się być przede wszystkim dobrą matką dla swoich synów. Dodatkowo walczyła o lepszą opiekę zdrowotną dla osób niepełnosprawnych.

"Zaczęła również działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami, między innymi zeznając podczas przesłuchania w parlamencie stanowym Massachusetts w sprawie dyskryminacji w opiece zdrowotnej nad osobami z niepełnosprawnościami" - przekazano w nekrologu.

W 2020 roku Kennedy na skutek poważnego urazu rdzenia kręgowego doznała "długotrwałego paraliżu, niepełnosprawności i innych trudności medycznych" - wyjaśniono.

USA. Seria tragedii w rodzinie Kennedych

Amerykańskie media zwracają uwagę, że rodzina Kennedych doświadczyła licznych tragedii i przedwczesnych śmierci. Z uwagi na skalę mówiono o "klątwie Kennedych".

Prezydent John F. Kennedy został zamordowany w 1963 roku w trakcie przejazdu przez Dallas. W 1999 roku w katastrofie lotniczej u wybrzeży Martha's Vineyard w Massachusetts zginęli syn prezydenta John Jr. oraz jego żona Carolyn Bessette-Kennedy.

Ojciec Kyle, Michael L. Kennedy, zginął w 1997 roku w wypadku narciarskim w Aspen Mountain w Kolorado. Z kolei jej dziadek, Roberta F. Kennedy, został zamordowany w 1968 roku w hotelu w Los Angeles.

Kilka dni po narodzinach zmarła także córka Kyle Kennedy, Josie.

Źródła: "USA Today", NBC News



