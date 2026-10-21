Kyle Kennedy nie żyje. Media piszą o rodzinnej "klątwie"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Kyle Kennedy, wnuczka Roberta F. Kennedy'ego, nie żyje. Kobieta miała 42 lata. Informację podano dopiero po miesiącu od jej śmierci. To kolejny dramat rodziny Kennedych. Przez lata mówiło się o dotykającej ją "klątwie".

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Kyle Kennedy w eleganckiej sukience przemawia przy mównicy, w tle amerykańska flaga
Kyle Kennedy nie żyjeMICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Nie żyje Kyle Kennedy, wnuczka Roberta F. Kennedy'ego; informacja o jej śmierci została podana publicznie miesiąc po zdarzeniu.
  • Kyle Kennedy angażowała się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwłaszcza po doświadczeniu ciężkiego urazu kręgosłupa w 2020 roku.
  • Rodzina Kennedych była w przeszłości dotknięta szeregiem tragedii i nagłych śmierci, co amerykańskie media nazywały "klątwą Kennedych".
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Kyle Kennedy zmarła 21 września w wieku 42 lat w swoim domu - podało "USA Today". Była wnuczką byłego amerykańskiego prokuratora generalnego i senatora Roberta F. Kennedy'ego, młodszego brata 35. prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego.

Jej pogrzeb odbył się prywatnie, bez obecności dziennikarzy. Przyczyna śmierci nie została ujawniona. Wiadomo jedynie, że Kyle w ostatnich latach zmagała się z licznymi problemami po ciężkim urazie kręgosłupa.

Kyle Kennedy nie żyje. Działała na rzecz osób niepełnosprawnych

W nekrologu napisano, że Kyle Kennedy starała się być przede wszystkim dobrą matką dla swoich synów. Dodatkowo walczyła o lepszą opiekę zdrowotną dla osób niepełnosprawnych.

"Zaczęła również działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami, między innymi zeznając podczas przesłuchania w parlamencie stanowym Massachusetts w sprawie dyskryminacji w opiece zdrowotnej nad osobami z niepełnosprawnościami" - przekazano w nekrologu.

W 2020 roku Kennedy na skutek poważnego urazu rdzenia kręgowego doznała "długotrwałego paraliżu, niepełnosprawności i innych trudności medycznych" - wyjaśniono.

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USA. Seria tragedii w rodzinie Kennedych

Amerykańskie media zwracają uwagę, że rodzina Kennedych doświadczyła licznych tragedii i przedwczesnych śmierci. Z uwagi na skalę mówiono o "klątwie Kennedych".

Prezydent John F. Kennedy został zamordowany w 1963 roku w trakcie przejazdu przez Dallas. W 1999 roku w katastrofie lotniczej u wybrzeży Martha's Vineyard w Massachusetts zginęli syn prezydenta John Jr. oraz jego żona Carolyn Bessette-Kennedy.

Ojciec Kyle, Michael L. Kennedy, zginął w 1997 roku w wypadku narciarskim w Aspen Mountain w Kolorado. Z kolei jej dziadek, Roberta F. Kennedy, został zamordowany w 1968 roku w hotelu w Los Angeles.

Kilka dni po narodzinach zmarła także córka Kyle Kennedy, Josie.

Źródła: "USA Today", NBC News

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