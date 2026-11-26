W skrócie Jared Kushner określił wojnę w Ukrainie mianem "wojny zastępczej" i ujawnił, że Władimir Putin zapewnił stronę amerykańską, iż nie zamierza użyć broni jądrowej.

Amerykański negocjator zaznaczył, że w kontekście przyszłego układu pokojowego konieczne może być wyznaczenie nowych granic, podkreślając potrzebę zakończenia działań zbrojnych.

Kushner ocenił Władimira Putina jako "arcymistrza polityki", dodając, że Rosja postrzega NATO jako zagrożenie, co wymaga wyjaśnienia w trakcie rozmów dyplomatycznych.

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Zięć i wysłannik prezydenta USA Jared Kushner udzielił ponad godzinnego wywiadu Matthiasowi Doepfnerowi, szefowi koncernu Axel Springer, do którego należy m.in. portal Politico.

Pytany przez Doepfnera o to, dlaczego Rosja dopuszcza się prowokacji, w tym wysyłania rakiet do Polski, jeśli chce pokoju, Kushner odparł, że wojna w Ukrainie jest w praktyce "wojną zastępczą" (proxy war - red.).

- Niewiele potrzeba, by przez błąd w ocenie doszło do ogromnej eskalacji. Na razie Putin wykazuje wstrzemięźliwość. Zgodził się nie używać broni jądrowej, co oczywiście jest dużą rzeczą, i zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru - powiedział.

W ocenie Kushnera rosyjski przywódca nie zgadza się też na zawieszenie broni w Ukrainie, bo nie ma zaufania co do tego, że rozejm przyniesie trwały układ pokojowy. - Bardzo, bardzo mocno o to naciskaliśmy, ale nie wygląda na to, by prezydent Putin był tym zainteresowany. Dlatego powinniśmy skupić się na okresie powojennym - powiedział.

Jared Kushner o zmianach granic w Europie. "Będziemy musieli ustalić jakąś linię"

Zdaniem amerykańskiego negocjatora uzgodnienie przyszłego układu bezpieczeństwa pomoże porozumieć się w innych kwestiach, w tym terytorialnych. - Większość granic w Europie zmieniała się z czasem. (...) Będziemy musieli ustalić jakąś linię. Nie chodzi o sprawiedliwość ani o to, kto ma rację. Chodzi o to, jak zakończyć zabijanie - zaznaczył.

Kushner mówił, że choć amerykańskim wysłannikom udało się przekonać do rozszerzenia rozmów z Rosją o Europę, to Putin "widzi wiele prowokacyjnych wypowiedzi i działań Europy".

- Uważa, że nie jest gotowa na pokój i chce strategicznej porażki Rosji. My ze Steve'em (Witkoffem - red.) w prywatnych rozmowach przekonujemy, że przywódcy europejscy chcą pokoju - relacjonował wysłannik Trumpa. Przyznał też, że wierzy, że Rosjanie naprawdę postrzegają NATO jako zagrożenie dla siebie.

- Pytanie, czy to problem faktów, czy postrzegania. Jeśli prawdziwą intencją NATO jest bycie sojuszem obronnym, a ja w to wierzę, to mamy szansę wyjaśnić część tej dezinformacji w rozmowach - oznajmił. Ocenił przy tym, że wojna w Ukrainie jest wynikiem "złych decyzji i błędnych ocen dokonanych przez wielu przywódców w ciągu wielu lat".

Wojna w Ukrainie. Zięć Trumpa: Putin jest arcymistrzem polityki

Kushner twierdził też, że USA nie wywierały żadnej presję na Ukrainę, lecz jednocześnie krytykował prezydenta Zełenskiego za "atakowanie" prezydenta Trumpa po umowie dieslowej z Rosją. Sugerował, że Zełenski powinien się zwracać do Trumpa z szacunkiem, bo to od niego zależy, czy zgodzi się udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie.

Według Kushnera Trump co do zasady zgodził się na takie gwarancje, "jeśli będzie właściwa architektura bezpieczeństwa i odpowiednie okoliczności".

Jednocześnie wysłannik prezydenta wyrażał uznanie dla Władimira Putina, który jest jego zdaniem "arcymistrzem polityki". - To postać historyczna. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany, robi dużo notatek, (...) bardzo dogłębnie rozumie problemy i ma w nich bardzo zdecydowane poglądy - powiedział.



