W skrócie
- Jared Kushner określił wojnę w Ukrainie mianem "wojny zastępczej" i ujawnił, że Władimir Putin zapewnił stronę amerykańską, iż nie zamierza użyć broni jądrowej.
- Amerykański negocjator zaznaczył, że w kontekście przyszłego układu pokojowego konieczne może być wyznaczenie nowych granic, podkreślając potrzebę zakończenia działań zbrojnych.
- Kushner ocenił Władimira Putina jako "arcymistrza polityki", dodając, że Rosja postrzega NATO jako zagrożenie, co wymaga wyjaśnienia w trakcie rozmów dyplomatycznych.
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Zięć i wysłannik prezydenta USA Jared Kushner udzielił ponad godzinnego wywiadu Matthiasowi Doepfnerowi, szefowi koncernu Axel Springer, do którego należy m.in. portal Politico.
Pytany przez Doepfnera o to, dlaczego Rosja dopuszcza się prowokacji, w tym wysyłania rakiet do Polski, jeśli chce pokoju, Kushner odparł, że wojna w Ukrainie jest w praktyce "wojną zastępczą" (proxy war - red.).
- Niewiele potrzeba, by przez błąd w ocenie doszło do ogromnej eskalacji. Na razie Putin wykazuje wstrzemięźliwość. Zgodził się nie używać broni jądrowej, co oczywiście jest dużą rzeczą, i zapewnił nas, że nie ma takiego zamiaru - powiedział.
W ocenie Kushnera rosyjski przywódca nie zgadza się też na zawieszenie broni w Ukrainie, bo nie ma zaufania co do tego, że rozejm przyniesie trwały układ pokojowy. - Bardzo, bardzo mocno o to naciskaliśmy, ale nie wygląda na to, by prezydent Putin był tym zainteresowany. Dlatego powinniśmy skupić się na okresie powojennym - powiedział.
Jared Kushner o zmianach granic w Europie. "Będziemy musieli ustalić jakąś linię"
Zdaniem amerykańskiego negocjatora uzgodnienie przyszłego układu bezpieczeństwa pomoże porozumieć się w innych kwestiach, w tym terytorialnych. - Większość granic w Europie zmieniała się z czasem. (...) Będziemy musieli ustalić jakąś linię. Nie chodzi o sprawiedliwość ani o to, kto ma rację. Chodzi o to, jak zakończyć zabijanie - zaznaczył.
Kushner mówił, że choć amerykańskim wysłannikom udało się przekonać do rozszerzenia rozmów z Rosją o Europę, to Putin "widzi wiele prowokacyjnych wypowiedzi i działań Europy".
- Uważa, że nie jest gotowa na pokój i chce strategicznej porażki Rosji. My ze Steve'em (Witkoffem - red.) w prywatnych rozmowach przekonujemy, że przywódcy europejscy chcą pokoju - relacjonował wysłannik Trumpa. Przyznał też, że wierzy, że Rosjanie naprawdę postrzegają NATO jako zagrożenie dla siebie.
- Pytanie, czy to problem faktów, czy postrzegania. Jeśli prawdziwą intencją NATO jest bycie sojuszem obronnym, a ja w to wierzę, to mamy szansę wyjaśnić część tej dezinformacji w rozmowach - oznajmił. Ocenił przy tym, że wojna w Ukrainie jest wynikiem "złych decyzji i błędnych ocen dokonanych przez wielu przywódców w ciągu wielu lat".
Wojna w Ukrainie. Zięć Trumpa: Putin jest arcymistrzem polityki
Kushner twierdził też, że USA nie wywierały żadnej presję na Ukrainę, lecz jednocześnie krytykował prezydenta Zełenskiego za "atakowanie" prezydenta Trumpa po umowie dieslowej z Rosją. Sugerował, że Zełenski powinien się zwracać do Trumpa z szacunkiem, bo to od niego zależy, czy zgodzi się udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie.
Według Kushnera Trump co do zasady zgodził się na takie gwarancje, "jeśli będzie właściwa architektura bezpieczeństwa i odpowiednie okoliczności".
Jednocześnie wysłannik prezydenta wyrażał uznanie dla Władimira Putina, który jest jego zdaniem "arcymistrzem polityki". - To postać historyczna. Zawsze jest bardzo dobrze przygotowany, robi dużo notatek, (...) bardzo dogłębnie rozumie problemy i ma w nich bardzo zdecydowane poglądy - powiedział.