Kuriozalny zakaz. Nie zrobi tego żaden członek załogi

Indie: Chcą zaostrzyć przepisy. Chodzi o pilotów i stewardów

"Żaden członek załogi nie może zażywać narkotyków ani używać żadnych substancji, takich jak płyn do płukania jamy ustnej, żel do zębów, perfumy, ani żadnego podobnego produktu zawierającego alkohol. Może to skutkować pozytywnym wynikiem testu analizatora oddechu" - czytamy w aktualizacji regulaminu.