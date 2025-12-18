W skrócie Rosja wzywa do dialogu i deeskalacji napięć między USA a Wenezuelą, podkreślając solidarność z narodem wenezuelskim oraz poparcie dla polityki prezydenta Nicolasa Madura.

Moskwa i Caracas potwierdzają strategiczny charakter swoich relacji, a Putin deklaruje pełne wsparcie dla Maduro wobec rosnącej presji zewnętrznej.

Stany Zjednoczone zwiększają swoje zaangażowanie militarne wokół Wenezueli, wprowadzają blokadę tankowców oraz prowadzą działania wymierzone w handel narkotykami i aktywa państwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rosyjski resort spraw zagranicznych wezwał do normalizacji dialogu między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą. Jak zaznaczono, "potrzebna jest deeskalacja". Rosyjskie MSZ potwierdziło również "solidarność z narodem wenezuelskim i poparcie dla polityki prezydenta Nicolasa Maudro mającej na celu obronę interesów kraju".

"Mamy nadzieję, że administracja Donalda Trumpa, charakteryzująca się racjonalnym i pragmatycznym podejściem, nie popełni fatalnego błędu" - zakomunikowało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodano także, iż liczą na to, że USA nie wkroczą w sytuację, która miałaby "nieprzewidywalne konsekwencje dla całej półkuli zachodniej".

Apele Rosji o deeskalację postrzegać można jako co najmniej zaskakujące, ponieważ kraj ten od niemal czterech lat prowadzi pełnoskalową inwazję w Ukrainie.

Dwustronne relacje Rosji z Wenezuelą. Apel Moskwy do USA

Tydzień wcześniej prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i przywódca Rosji Władimir Putin przeprowadzili "ważną rozmowę telefoniczną", w której "potwierdzili strategiczny, trwały i rosnący charakter dwustronnych relacji" - napisano w komunikacie opublikowanym przez Gila na platformie Telegram.

Kreml ogłosił wówczas w komunikacie, że Putin "wyraził solidarność z narodem wenezuelskim i potwierdził swoje poparcie dla polityki rządu Maduro, której celem jest ochrona interesów i suwerenności narodowej w obliczu rosnącej presji zewnętrznej".

W ostatnich miesiącach Stany Zjednoczone zgromadziły znaczne siły wojskowe w okolicach Wenezueli. Waszyngton nie uznaje Maduro za prawowitego prezydenta i oskarża go o kierowanie grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków.

Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie sugerował, że jego kraj może wkrótce przeprowadzić atak na terytorium Wenezueli w ramach walki z "narkobiznesem". Reżim w Caracas twierdzi, że celem jest obalenie Maduro i przejęcie kontroli nad wenezuelskimi złożami ropy.

Wrze na linii USA-Wenezuela. Trump zablokował tankowce

We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił blokadę objętych sankcjami tankowców, które wpływają do portów Wenezueli i wypływają z nich. Oświadczył, że reżim Nicolasa Maduro w Wenezueli to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".

Jak zaznaczył "New York Times", nie wiadomo ilu tankowców dotyczyć ma blokada ogłoszona przez Trumpa, ani jak ten krok wpłynie na wenezuelski przemysł naftowy.

W minionym tygodniu amerykańskie siły przejęły tankowiec u wybrzeży Wenezueli i zapowiedziały konfiskatę transportowanej nim ropy.

USA oskarżają Maduro o to, że kieruje kartelem narkotykowym i dokonują od kilku tygodni uderzeń na łodzie, które - według służb - transportują narkotyki do USA. Jednak to przychody z ropy są dużo ważniejsze dla Maduro, jego otoczenia i samego kraju - oceniają media. Sprzedaż ropy odpowiada za ponad 90 proc. przychodów eksportowych Wenezueli.

Wenezuelska ropa, objęta amerykańskimi sankcjami, transportowana jest "flotą cieni" składającą się z około tysiąca mocno wyeksploatowanych tankowców, również wykorzystywanych do przewożenia ropy z Rosji i Iranu. Wiele tych jednostek też jest objętych sankcjami USA.

Źródło: Reuters

Najbliższe lata kluczowe dla Polski. Kowal: Rosja niczego nie zmieniła Polsat News Polsat News