Północnokoreański dyktator nie pofatygował się do Moskwy , by wziąć udział w hucznych obchodach Dnia Zwycięstwa, wybrał się jednak z koszem kwiatów do rosyjskiej ambasady w Pjongjangu .

Utożsamianie się KRLD z Dniem Zwycięstwa może wydawać się zaskakujące, zwróciwszy uwagę na to, że święto to upamiętnia zakończenie walk w II wojnie światowej na kontynencie europejskim .

Korea nigdy nie walczyła z Niemcami, a z racji japońskiej okupacji, jej udział w trwającym w latach 1939-45 konflikcie ograniczał się do działania w ruchu oporu skierowanym przeciwko lokalnemu najeźdźcy. Ponadto ok. 200 tys. Koreańczyków wcielonych zostało przymusowo do japońskiej armii i zmuszonych do walki przeciwko aliantom, w tym obecnemu sojusznikowi KRLD, Rosji (wówczas Związkowi Radzieckiemu).