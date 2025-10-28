W skrócie Doradca Putina, Kiriłł Dmitrijew, odwiedził USA i spotkał się z prokremlowską kongresmenką Anną Pauliną Luną.

Dmitrijew wręczył Lunie kwiaty i bombonierkę z wizerunkiem Putina oraz hasłami promującymi zbliżenie Rosji i USA.

Rosyjskie media prezentują Lunę jako zwolenniczkę dialogu z Rosją i skrzętnie wykorzystują jej prokremlowskie nastawienie dla własnych celów.

Jeden z doradców Władimira Putina oraz szef Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich zjawił się w USA w piątek. W planie, jak sam informował, miał spotkanie m.in. z wysłannikiem Donalda Trumpa ds. misji pokojowych Stevem Witkoffem. Nie jest jasne, czy do niego doszło.

Kiriłł Dmitrijew wskazywał, że na agendzie są także inne spotkania. Jak już wiadomo, podczas jednego z nich Rosjanin rozmawiał z protrumpowską kongresmenką Anną Pauliną Luną, która na Kremlu ma specjalne względy.

Kiriłł Dmitrijew w USA. Spotkał się z ulubienicą rosyjskich mediów

Nagranie z krótkiej rozmowy opublikowała kremlowska agencja TASS. Dlaczego Dmitrijew wybrał właśnie Lunę? To zagorzała zwolenniczka zbliżenia USA z Rosją i odcięcia się od pomocy Ukrainie.

Jak podkreślała przed spotkaniem, Waszyngton i Moskwa "nie muszą być wrogami".

Na krótkim filmie zobaczyć można, jak Dmitrijew wręcza kongresmence kwiaty. Chwilę rozmawiają, po czym wysłannik Kremla sięga po bombonierkę ze słodkościami i cytatami Władimira Putina, która zapakowana jest w pudełeczku z wizerunkiem prezydenta Rosji.

Jak miał stwierdzić Dmitrijew, jeden z cytatów brzmi: "Ważne jest, by utrzymywać z Rosją dialog i mamy nadzieję, że ten dialog będzie owocny i kontynuowany".

Tymczasem w rzeczywistości na pudełku, gdzie widnieje napis "Wielkie słowa wielkiego człowieka" przeczytać można m.in., że "prowadzenie z Rosją dialogu z pozycji siły jest bezużyteczne".

Jak brzmią inne "złote myśli Putina"? Biełsat wymienia: "Granice Rosji nigdy się nie kończą" czy "Jeśli bójka jest nieunikniona, trzeba bić pierwszym".

Rosja - USA. Wybór Dmitrijewa nie był przypadkowy

Po spotkaniu Dmitrijew i Luna ogłosili, że wkrótce ma odbyć się spotkanie deputowanych Dumy Państwowej z przedstawicielami Kongresu USA. Na czele delegacji amerykańskiej stanąć miałaby właśnie ulubienica Rosjan. Szczegółów jednak nie podano.

Biełsat zauważa, że rosyjskie media na długo przed spotkaniem zaczęły "promować" Annę Paulinę Lunę, wykorzystując jej prokremlowskie nastawienie.

Przed wizytą Dmitrijewa rosyjska agencja RIA Nowosti tylko w październiku opublikowała 44 depesze, w których była mowa o Annie Paulinie Lunie.

Źródło: Biełsat

