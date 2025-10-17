Kulisy rozmów z Putinem. "Trump podniósł głos, zagroził wyjściem"
Niebawem ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie. Tymczasem "Financial Times" opisuje kulisy poprzedniego spotkania obu przywódców, do którego doszło 15 sierpnia na Alasce. Putin miał wówczas wygłosić "długie, historyczne przemówienie", które nie spodobało się Trumpowi. "Kilkukrotnie podnosił głos, a w pewnym momencie nawet zagroził wyjściem" - przekazano.
O sprawie informuje "Financial Times", powołując się na zachodnich i rosyjskich urzędników oraz dyplomatów znających szczegóły rozmowy.
Kulisy spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem
Podczas spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem 15 sierpnia na Alasce prezydent Rosji miał wygłosić "długie i historyczne" przemówienie. Wspomnieć miał o średniowiecznych przywódcach, takich jak Ruryk Nowogrodzki - uważany za założyciela państwa ruskiego - i Jarosław Mądry, a także o kozackim hetmanie Bohdanie Chmielnickim, z pomocą którego często próbuje udowodnić swoją tezę, że Ukraina i Rosja to rzekomo jeden naród.
"Zdezorientowany Trump kilkakrotnie podnosił głos, a w pewnym momencie nawet groził wyjściem. Ostatecznie przerwał spotkanie i odwołał zaplanowany lunch, podczas którego delegacje miały omówić powiązania gospodarcze i współpracę" - informuje "FT".
Wszystko to miało wydarzyć się bezpośrednio po tym, jak Trump zaproponował Putinowi porozumienie kończące wojnę - zniesienie sankcji wobec Rosji w zamian za zawieszenie broni. Putin jednak stanowczo odrzucił tę ofertę, twierdząc, że wojna zakończy się tylko wtedy, gdy Ukraina podda się i odda jeszcze więcej terytoriów.
Spotkanie Trump - Putin w Budapeszcie. "Położyć kres wojnie"
Tymczasem Trump zapowiedział w czwartek, że spotka się z Putinem w stolicy Węgier, Budapeszcie. Jeśli dojdzie do spotkania, będzie to pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy na terytorium UE od rozpoczęcia przez Rosję wojny przeciw Ukrainie w 2022 r.
Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują "położyć kres 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą".
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w piątek, że spotkanie prezydentów Putina i Trumpa może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona konkretna data, pozostaje "wiele do ustalenia" - przekazała agencja Reutera.
Pieskow dodał, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio będą musieli się spotkać i ustalić termin spotkania oraz omówić wiele kwestii przed szczytem.
Źródło: Financial Times