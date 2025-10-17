O sprawie informuje "Financial Times", powołując się na zachodnich i rosyjskich urzędników oraz dyplomatów znających szczegóły rozmowy.

Kulisy spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem

Podczas spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem 15 sierpnia na Alasce prezydent Rosji miał wygłosić "długie i historyczne" przemówienie. Wspomnieć miał o średniowiecznych przywódcach, takich jak Ruryk Nowogrodzki - uważany za założyciela państwa ruskiego - i Jarosław Mądry, a także o kozackim hetmanie Bohdanie Chmielnickim, z pomocą którego często próbuje udowodnić swoją tezę, że Ukraina i Rosja to rzekomo jeden naród.

"Zdezorientowany Trump kilkakrotnie podnosił głos, a w pewnym momencie nawet groził wyjściem. Ostatecznie przerwał spotkanie i odwołał zaplanowany lunch, podczas którego delegacje miały omówić powiązania gospodarcze i współpracę" - informuje "FT".

Wszystko to miało wydarzyć się bezpośrednio po tym, jak Trump zaproponował Putinowi porozumienie kończące wojnę - zniesienie sankcji wobec Rosji w zamian za zawieszenie broni. Putin jednak stanowczo odrzucił tę ofertę, twierdząc, że wojna zakończy się tylko wtedy, gdy Ukraina podda się i odda jeszcze więcej terytoriów.

Spotkanie Trump - Putin w Budapeszcie. "Położyć kres wojnie"

Tymczasem Trump zapowiedział w czwartek, że spotka się z Putinem w stolicy Węgier, Budapeszcie. Jeśli dojdzie do spotkania, będzie to pierwsza wizyta rosyjskiego przywódcy na terytorium UE od rozpoczęcia przez Rosję wojny przeciw Ukrainie w 2022 r.

Trump napisał na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że w trakcie spotkania na Węgrzech przywódcy spróbują "położyć kres 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą".

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w piątek, że spotkanie prezydentów Putina i Trumpa może się odbyć w ciągu dwóch tygodni lub później, ale zanim zostanie określona konkretna data, pozostaje "wiele do ustalenia" - przekazała agencja Reutera.

Pieskow dodał, że rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i sekretarz stanu USA Marco Rubio będą musieli się spotkać i ustalić termin spotkania oraz omówić wiele kwestii przed szczytem.

Źródło: Financial Times

