Stany Zjednoczone - jak podaje Politico - pod rządami Donalda Trumpa wywierają presję na NATO, chcąc by Sojusz ograniczył działania zagraniczne, w tym wycofał się z misji w Iraku.

Według informacji portalu w ostatnich miesiącach USA zabiegały również o to, by Sojusz nie dopuścił Ukrainy oraz partnerów z regionu Indo-Pacyfiku - Australii, Nowej Zelandii, Japonii i Korei Południowej - do udziału w zaplanowanym na lipiec spotkaniu w Turcji. Jak przekazali dyplomaci, nie wyklucza to jednak zaproszenia tych państw na wydarzenia towarzyszące.

Media o wysiłkach Donalda Trumpa. "Twardy reset"

Autorzy Politico zauważyli, że doniesienia wpasowują się do zmienionej polityki Białego Domu, który chce, by traktować NATO jako ściśle euroatlantycki pakt obronny i wrócić do zarządzania sprzed dekad.

NATO miałoby ograniczyć "działania poza obszarem", które wykraczają poza klasyczną postawę obronną sojuszu. "Ta inicjatywa w wewnętrznych kręgach stała się znana jako 'twardy reset', jak poinformowali czterej dyplomaci" - podało Politico.

Redakcja przekazała, że Biały Dom odmówił publicznego komentarza na temat partnerstw NATO i jego stosunków m.in. z Ukrainą.

Brak dodatkowych miejsc na szczycie NATO? Komentarz ekspertki

Była rzeczniczka NATO i ekspertka ośrodka RUSI Oana Lungescu oceniła, że pozostawienie krajów partnerskich NATO na marginesie szczytu "wysłałoby sygnał, że być może uwaga skupiona jest znacznie bardziej na rdzennych kwestiach w NATO".

Przedstawiciel Sojuszu powiadomił natomiast, że NATO poinformuje o udziale w szczycie partnerów we właściwym czasie.

Według informatorów Politico Sojusz zrezygnował również z organizacji Forum Publicznego podczas tegorocznego szczytu w Ankarze, tłumacząc decyzję cięciami kosztów i brakiem zasobów, choć dyplomaci wskazują także na możliwą presję ze strony USA oraz restrukturyzację działu dyplomacji publicznej pod kierownictwem Marka Ruttego.

Krytycy ostrzegają, że w czasie gdy sojusz chce przekonać opinię publiczną do swoich działań i zwiększonych wydatków obronnych, rezygnacja z forum może osłabić jego komunikację i wizerunek.

