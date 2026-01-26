W skrócie Na zmianę stanowiska Białego Domu w sprawie Grenlandii miały wpłynąć obawy przed procedurą impeachmentu oraz naciski ze strony republikanów.

Donald Trump po szczycie w Davos zrezygnował z planów przejęcia Grenlandii siłowo i porzucił pomysł nałożenia ceł na państwa niesprzyjające Białemu Domowi.

Prezydent USA obawia się uruchomienia procedury impeachmentu po wyborach połówkowych, które zostaną przeprowadzone w listopadzie.

Po Światowym Forum Ekonomicznym w Davos amerykańska administracja ogłosiła, że zamiast siłowego przejęcia Grenlandii przyjęte zostaną rozwiązania dyplomatyczne. Najbardziej prawdopodobnym jest odświeżenie umowy amerykańsko-duńskiej zawartej w 1951 r.

Według źródeł agencji za złagodzeniem stanowiska Białego Domu stoi nie tylko opór państw Unii Europejskiej, ale też sytuacja wewnętrzna USA.

Grenlandia. Media o kulisach decyzji Trumpa. "Zaczęli się niepokoić"

"Na Kapitolu demokraci i republikanie zaczęli się niepokoić - administracja po raz kolejny najwyraźniej zdecydowała się na przeprowadzenie dużej operacji wojskowej bez uprzedniego skonsultowania się z Kongresem" - podała agencja Reutera.

W porządku prawnym USA prezydent może decydować o dokonywaniu operacji wojskowych bez zgody Kongresu, jednak tylko w szczególnych wypadkach. Atak na terytorium należące do sojusznika z NATO w ocenie republikańskich prawników miałby być przekroczeniem czerwonej linii.

"Niektórzy republikańscy ustawodawcy poinformowali urzędników administracji, że obawiają się potencjalnego śledztwa w sprawie impeachmentu w związku z jakąkolwiek inwazją wojskową na Grenlandię" - przekazała agencja.

Według źródeł prawnicy mieli kontaktować się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio i "wysokimi rangą urzędnikami Białego Domu", odradzając dalsze podejmowanie działań w sprawie Grenlandii, co miało wpłynąć na złagodzenie kursu po szczycie w Davos.

USA. Rosną napięcia przed zbliżającymi się wyborami. Trump: Zostanę poddany impeachmentowi.

Donald Trump już wcześniej wyrażał obawę o uruchomienie wobec niego procedury impeachmentu. Prezydent USA wykorzystuje ten argument w kampanii poprzedzającej wybory połówkowe.

- Musicie wygrać wybory uzupełniające, bo jeśli ich nie wygramy, to po prostu (…), (demokraci - red.) znajdą powód, żeby postawić mnie w stan oskarżenia - mówił Trump podczas spotkania z republikańskimi kongresmenami w Kennedy Center w Waszyngtonie na początku stycznia.

- Zostanę poddany impeachmentowi - podkreślał Trump.

3 listopada Amerykanie wybiorą nowy skład Izby Reprezentantów oraz 1/3 Senatu, co może odwrócić stosunek sił w Kongresie. Aktualnie większość w Kongresie sprzyja Donaldowi Trumpowi.

Zmiany mogą także umożliwić frakcjom przeciwnym polityce prowadzonej przez administrację Trumpa powoływanie komisji, które będą mogły wzywać świadków i żądać ujawnienia informacji dotyczących działań Białego Domu. Dotyczy to także służb migracyjnych, których brutalność wywołuje w USA coraz bardziej zdecydowany sprzeciw.

W czasie pierwszej kadencji w latach 2017-2021 Donald Trump dwukrotnie został poddany procedurze impeachmentu przez Izbę Reprezentantów.

Źródło: Reuters

