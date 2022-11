- Robimy to ostrożnie, precyzyjnie, chirurgicznie i na swój sposób - stwierdził "kucharz Putina" w uwagach zamieszczonych przez jego rzeczników w mediach społecznościowych.

Zarówno on sam, jak i trzy rosyjskie firmy były przez lata oskarżane o prowadzenie tajnej kampanii, mającej na celu podsycanie podziałów w amerykańskiej opinii publicznej przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku. Formalne oskarżenia zostały wystosowane w tej sprawie w 2018 roku - pisze agencja AP.

"Kucharz Putina" przyznał się do ingerencji w amerykańskie wybory. "Robiliśmy to i będziemy to robić"

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w 2020 roku wniósł o oddalenie zarzutów przeciwko dwóm oskarżonym firmom - Concord Management and Consulting LLC oraz Concord Catering - twierdząc, że proces przeciwko nim bez obecności tych korporacji w Stanach Zjednoczonych i bez szans na wymierzenie im znaczącej kary w przypadku skazania, prawdopodobnie ujawni tajne narzędzia i techniki egzekwowania prawa.

Jak podkreśla Associated Press do tej pory Prigożyn zaprzeczał również powiązaniom z grupą Wagnera, lecz we wrześniu oficjalnie przyznał się do utworzenia i finansowania ich od 2014 roku. Wówczas zaczął także otwarcie mówić o udziale najemników w wojnie w Ukrainie.