W skrócie Huragan Melissa spustoszył Karaiby, niszcząc domy i infrastrukturę na Jamajce oraz Haiti.

USA przekazały pomoc humanitarną Kubie za pośrednictwem Kościoła katolickiego i ONZ.

Dzięki sprawnej ewakuacji na Kubie nie odnotowano ofiar śmiertelnych, jednak na Jamajce i Haiti zginęło co najmniej 75 osób.

Huragan Mellisa zaatakował wyspę wichurą przekraczającą prędkość 200 kilometrów na godzinę. Żywioł spowodował jednak potężne zniszczenia m.in. na Jamajce, gdzie wiele domów znalazło się pod wodą, a drogi stały się nieprzejezdne.

Huragan Melissa uderzył w Karaiby. USA przekazały pomoc Kubie

W organizowaniu pomocy dla Kuby dotkniętej klęską żywiołową pośrednikiem między władzami Kuby i administracją federalną USA była Archidiecezja Kościoła katolickiego w Miami, które jest jednym z głównych ośrodków emigracji kubańskiej w Stanach Zjednoczonych.

Za pośrednictwem Kościoła katolickiego przekazano trzy miliony dolarów.

Końcem października sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio przekazał, że na dotknięte huraganem obszary wysyłane są zespoły ratownicze i reagowania kryzysowego.

Ponadto Departament Stanu informował, że współpracuje z ONZ w zakresie dostarczania żywności, wody, środków medycznych, zestawów higienicznych, a także schronień.

Huragan spustoszył Jamajkę i Haiti. Są ofiary śmiertelne

Ewakuowani mieszkańcy, ponad 120 tys. osób, nadal pozostają w prowizorycznych ośrodkach zorganizowanych na terenie kraju przez Radę Obrony Narodowej. Kuba ze względu na nawiedzające wyspę cyklony i inne klęski klimatyczne ma ponad półtora tysiąca takich ośrodków, z których dwieście otwarto na nowo.

Jak informują władze, dzięki przeprowadzonej w porę ewakuacji ludności z najbardziej zagrożonych miejsc i obszarów huragan nie spowodował tym razem ofiar śmiertelnych.

Melissa zaatakowała również w ubiegłym tygodniu z wielką siłą m.in. Jamajkę i Haiti. W obu tych krajach zginęło łącznie co najmniej 75 osób.

