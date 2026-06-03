Kubańczycy wyszli na ulice. "Nowa krytyczna sytuacja"

Maria Literacka

Maria Literacka

Ponad 20-godzinne przerwy w dostawach prądu wywołały protesty na ulicach Kuby. Mieszkańcy Vedado - dzielnicy Hawany - wyszli na ulice. We wtorek Kubańska Unia Energetyczna ogłosiła "nową krytyczną sytuację" w krajowym systemie energetyki, w związku z czym w godzinach szczytu ponad połowa kraju będzie pozbawiona prądu.

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Ludzie na ulicach Hawany podczas blackoutu.
Protesty w Hawanie po kolejnych blackoutachADALBERTO ROQUEEast News

W skrócie

  • Na Kubie mieszkańcy Hawany protestowali przeciwko długotrwałym przerwom w dostawie prądu, które trwały ponad 20 godzin.
  • Kubańska Unia Energetyczna ogłosiła nową krytyczną sytuację i ograniczenie dostaw energii, skupiając się na infrastrukturze krytycznej oraz hotelach.
  • Według raportu Fundacji Praw Człowieka na Kubie w maju odnotowano 1311 incydentów związanych z przerwami w dostawie prądu.
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- Cała ta okolica była bez prądu przez 20 godzin. Włączyli prąd, a po 15 minutach znowu go wyłączyli. Ludzie, wzburzeni i zirytowani, zaczęli uderzać w garnki - relacjonowała mieszkanka okolicy, w której wybuchły protesty, w rozmowie z niezależnym Radiem Marti.

Mieszkańcy od miesięcy zmagają się ze skutkami kryzysu energetycznego panującego na wyspie w związku z amerykańską blokadą. Wraz z początkiem roku siły Stanów Zjednoczonych obaliły przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro - sojusznika Kuby, dostarczającego jej ropę. Następnie Waszyngton wymusił wstrzymanie dostaw wenezuelskiego surowca na wyspę.

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Kryzys energetyczny na Kubie. Kolejne protesty w Hawanie

Źródłem kolejnych protestów Kubańczyków jest nasilający się kryzys energetyczny - mieszkańcy Hawany wyszli na ulice po tym, jak okolicę dotknęły długotrwałe przerwy w dostawie prądu, które weszły do stałego repertuaru na wyspie.

We wtorek Kubańska Unia Energetyczna przekazała, że dostawy prądu zostaną ograniczone do trzech godzin dziennie. W komunikacie zamieszczonym na Telegramie poinformowała, że priorytetem w sytuacji kryzysu energetycznego stała się infrastruktura krytyczna oraz hotele.

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Jak czytamy, Kubańskie Obserwatorium Konfliktów (OCC) Fundacji Praw Człowieka na Kubie odnotowało w maju 1311 protestów, skarg i wyrazów niezadowolenia. Wskazano, że wyspa ma do czynienia z najdłuższą falą protestów ulicznych widzianych w ostatnich latach. Dochodziło do sytuacji, w których bez prądu zostawało 70 proc. kraju.

Ciche aresztowania po protestach na Kubie. Trwają przerwy w dostawach prądu

Protestujący w większości skandują hasła i uderzają w garnki dla wywołania hałasu. Podczas poprzednich zrywów pojawiały się nagrania ukazujące improwizowane barykady i pożary na ulicach.

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Służby przyjeżdżające na miejsce nie podejmują działań w celu uspokojenia sytuacji. Jeśli uczestnicy protestów nie popełniają wykroczeń i nie atakują policjantów - funkcjonariusze nie przeprowadzają aresztowań. Nie robią tego jednak tylko w momencie demonstracji.

Kiedy przyjeżdżają do protestujących, zaczynają ich nagrywać. Z relacji mieszkanki okolicy, która opisywała sytuację w rozmowie z Radiem Marti, wynika, że następnego dnia policjanci pojawiają się w domach nagranych osób i zabierają je do aresztu. Po zakończeniu protestu w okolicy wciąż stacjonują służby, w tym agenci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

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