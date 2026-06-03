W skrócie Na Kubie mieszkańcy Hawany protestowali przeciwko długotrwałym przerwom w dostawie prądu, które trwały ponad 20 godzin.

Kubańska Unia Energetyczna ogłosiła nową krytyczną sytuację i ograniczenie dostaw energii, skupiając się na infrastrukturze krytycznej oraz hotelach.

Według raportu Fundacji Praw Człowieka na Kubie w maju odnotowano 1311 incydentów związanych z przerwami w dostawie prądu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Cała ta okolica była bez prądu przez 20 godzin. Włączyli prąd, a po 15 minutach znowu go wyłączyli. Ludzie, wzburzeni i zirytowani, zaczęli uderzać w garnki - relacjonowała mieszkanka okolicy, w której wybuchły protesty, w rozmowie z niezależnym Radiem Marti.

Mieszkańcy od miesięcy zmagają się ze skutkami kryzysu energetycznego panującego na wyspie w związku z amerykańską blokadą. Wraz z początkiem roku siły Stanów Zjednoczonych obaliły przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro - sojusznika Kuby, dostarczającego jej ropę. Następnie Waszyngton wymusił wstrzymanie dostaw wenezuelskiego surowca na wyspę.

Kryzys energetyczny na Kubie. Kolejne protesty w Hawanie

Źródłem kolejnych protestów Kubańczyków jest nasilający się kryzys energetyczny - mieszkańcy Hawany wyszli na ulice po tym, jak okolicę dotknęły długotrwałe przerwy w dostawie prądu, które weszły do stałego repertuaru na wyspie.

We wtorek Kubańska Unia Energetyczna przekazała, że dostawy prądu zostaną ograniczone do trzech godzin dziennie. W komunikacie zamieszczonym na Telegramie poinformowała, że priorytetem w sytuacji kryzysu energetycznego stała się infrastruktura krytyczna oraz hotele.

Jak czytamy, Kubańskie Obserwatorium Konfliktów (OCC) Fundacji Praw Człowieka na Kubie odnotowało w maju 1311 protestów, skarg i wyrazów niezadowolenia. Wskazano, że wyspa ma do czynienia z najdłuższą falą protestów ulicznych widzianych w ostatnich latach. Dochodziło do sytuacji, w których bez prądu zostawało 70 proc. kraju.

Ciche aresztowania po protestach na Kubie. Trwają przerwy w dostawach prądu

Protestujący w większości skandują hasła i uderzają w garnki dla wywołania hałasu. Podczas poprzednich zrywów pojawiały się nagrania ukazujące improwizowane barykady i pożary na ulicach.

Służby przyjeżdżające na miejsce nie podejmują działań w celu uspokojenia sytuacji. Jeśli uczestnicy protestów nie popełniają wykroczeń i nie atakują policjantów - funkcjonariusze nie przeprowadzają aresztowań. Nie robią tego jednak tylko w momencie demonstracji.

Kiedy przyjeżdżają do protestujących, zaczynają ich nagrywać. Z relacji mieszkanki okolicy, która opisywała sytuację w rozmowie z Radiem Marti, wynika, że następnego dnia policjanci pojawiają się w domach nagranych osób i zabierają je do aresztu. Po zakończeniu protestu w okolicy wciąż stacjonują służby, w tym agenci Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.





"Wydarzenia": Pożar hali w Płocku. Dogaszanie może potrwać wiele godzin Polsat News