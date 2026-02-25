Kuba zaatakowała amerykańską łódź. Nie żyją cztery osoby

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Wymiana ognia u wybrzeży Kuby. Straż przybrzeżna zastrzeliła cztery osoby i raniła sześć innych podróżujących łodzią motorową zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych - poinformowało w środę ministerstwo spraw wewnętrznych w Hawanie.

Statek patrolowy ciągnący przez wodę zatopiony wrak lub łódź z amerykańską flagą, kilku członków załogi stoi na pokładzie obserwując sytuację, spokojne morze i błękitne niebo w tle.
Kubańska straż przybrzeżna otworzyła ogień. Nie żyje czterech pasażerów amerykańskiej łodzi. Zdj. ilustracyjneAlexandre MeneghiniAgencja FORUM

W skrócie

  • Straż przybrzeżna Kuby zastrzeliła cztery osoby i raniła sześć na łodzi zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych.
  • Podczas interwencji ranny został kapitan kubańskiej jednostki.
  • Incydent zwiększa napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, a ministerstwo zapowiada dalszą ochronę wód terytorialnych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Resort poinformował, że gdy statek straży przybrzeżnej zbliżył się do łodzi zarejestrowanej na Florydzie w celu identyfikacji pasażerów, "z łodzi padły strzały". Ranny został kapitan kubańskiej jednostki.

Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości są ofiary. Kuba podała, że nie żyją cztery osoby, a kolejnych sześć jest rannych.

Poszkodowani zostali ewakuowani, zapewniono im pomoc medyczną - wynika z opublikowanego komunikatu.

Łódź zarejestrowana w USA "naruszyła przepisy". Kuba wydała komunikat po wypadku

Komunikat w sprawie wypadku opublikowała kubańska ambasada w USA, stwierdzając, że załoga łodzi motorowej zarejestrowanej na Florydzie "naruszyła przepisy", otwierając ogień.

"W obliczu obecnych wyzwań Kuba potwierdza swoją determinację w ochronie swoich wód terytorialnych, opierając się na zasadzie, że obrona narodowa stanowi fundamentalny filar państwa kubańskiego, chroniący jego suwerenność i zapewniający stabilność w regionie" - czytamy.

Zobacz również:

Kuba - USA. Kolejne restrykcje "nie do zaakceptowania" dla Rosji
Świat

Rosja w gniewie, USA żądają radykalnych zmian. Sojusznik Kremla na krawędzi

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    "Właściwe organy prowadzą dalsze dochodzenia mające na celu pełne wyjaśnienie zdarzeń" - poinformowano w wydanym oświadczeniu.

    Napięcie na linii USA - Kuba. "Próbują wywołać katastrofę humanitarną"

    Środowy incydent może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Waszyngton - Hawana.

    Stany Zjednoczone próbują wywołać na Kubie katastrofę humanitarną - alarmował w poniedziałek minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez.

    W ten sposób skomentował amerykańską blokadę nałożoną na wyspę, w wyniku której karaibskie państwo zmaga się z ogromnymi brakami w dostępie do ropy naftowej.

    3 stycznia siły amerykańskie pojmały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas, odsuwając od władzy kluczowego sojusznika Kuby.

    Źródło: AFP, Reuters

    Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

    Zobacz również:

    Chiński tankowiec z rosyjskim paliwem płynie w kierunku Kuby
    Świat

    Chiński tankowiec płynie na Kubę. Wiezie rosyjską ropę

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    "Gość Wydarzeń". Będzie nowy wicepremier? "O składzie rządu decyduje premier"Polsat News

    Najnowsze