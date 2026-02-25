Kuba zaatakowała amerykańską łódź. Nie żyją cztery osoby

W skrócie Straż przybrzeżna Kuby zastrzeliła cztery osoby i raniła sześć na łodzi zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych.

Podczas interwencji ranny został kapitan kubańskiej jednostki.

Incydent zwiększa napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Kubą, a ministerstwo zapowiada dalszą ochronę wód terytorialnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Resort poinformował, że gdy statek straży przybrzeżnej zbliżył się do łodzi zarejestrowanej na Florydzie w celu identyfikacji pasażerów, "z łodzi padły strzały". Ranny został kapitan kubańskiej jednostki.

Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości są ofiary. Kuba podała, że nie żyją cztery osoby, a kolejnych sześć jest rannych.

Poszkodowani zostali ewakuowani, zapewniono im pomoc medyczną - wynika z opublikowanego komunikatu.

Łódź zarejestrowana w USA "naruszyła przepisy". Kuba wydała komunikat po wypadku

Komunikat w sprawie wypadku opublikowała kubańska ambasada w USA, stwierdzając, że załoga łodzi motorowej zarejestrowanej na Florydzie "naruszyła przepisy", otwierając ogień.

"W obliczu obecnych wyzwań Kuba potwierdza swoją determinację w ochronie swoich wód terytorialnych, opierając się na zasadzie, że obrona narodowa stanowi fundamentalny filar państwa kubańskiego, chroniący jego suwerenność i zapewniający stabilność w regionie" - czytamy.

"Właściwe organy prowadzą dalsze dochodzenia mające na celu pełne wyjaśnienie zdarzeń" - poinformowano w wydanym oświadczeniu.

Napięcie na linii USA - Kuba. "Próbują wywołać katastrofę humanitarną"

Środowy incydent może doprowadzić do kolejnych napięć na linii Waszyngton - Hawana.

Stany Zjednoczone próbują wywołać na Kubie katastrofę humanitarną - alarmował w poniedziałek minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez.

W ten sposób skomentował amerykańską blokadę nałożoną na wyspę, w wyniku której karaibskie państwo zmaga się z ogromnymi brakami w dostępie do ropy naftowej.

3 stycznia siły amerykańskie pojmały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas, odsuwając od władzy kluczowego sojusznika Kuby.

Źródło: AFP, Reuters

Twoje zdanie ma znaczenie! Wypełnił krótką ankietę o skrótach artykułów w Interii i pomóż nam dopasować je do Ciebie - kliknij tutaj, aby przejść do ankiety.

"Gość Wydarzeń". Będzie nowy wicepremier? "O składzie rządu decyduje premier" Polsat News