Kuba: Wybuchł czwarty zbiornik z paliwem w porcie Matanzas

Wielki pożar w kubańskim porcie Matanzas nie traci na sile. Rano doszło do kolejnego wybuchu zbiornika z paliwem. Czarny dym z pożaru dotarł już do odległej o prawie 100 km stolicy kraju, Hawany. Strażacy schładzają kolejne cztery zbiorniki z paliwem wodą morską, by nie dopuścić do ich zapłonu.

Zdjęcie Czwarty zbiornik z paliwem wybuchł we wtorek rano czasu miejscowego w porcie Matanzas na zachodzie Kuby / PAP/EPA/Ernesto Mastrascusa / PAP