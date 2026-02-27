W skrócie Kubańska straż graniczna otworzyła ogień do motorówki, na której znajdowali się Kubańczycy mieszkający w USA; cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych.

Na pokładzie motorówki znaleziono broń, a jednostka została skradziona z Florida Keys; władze amerykańskie prowadzą dochodzenie w tej sprawie.

Media dotarły do nowych informacji w sprawie; niektóre ujawniły kubańskie władze.

Strzelanina miała miejsce w okresie nasilonych napięć między USA a Kubą oraz pogłębiającego się kryzysu energetycznego na wyspie.

Do strzelaniny doszło w środę, kiedy kubańska straż graniczna otworzyła ogień do motorówki. Na jej pokładzie - jak utrzymują władze w Hawanie - byli Kubańczycy mieszkający w USA, którzy "posiadali zamiary terrorystyczne" i "chcieli zinfiltrować wyspę".

W zdarzeniu zginęły cztery osoby, a sześć kolejnych zostało rannych. Obecnie, pod nadzorem służb, przebywają w szpitalu w Santa Clara. Według kubańskich władz na pokładzie miały znajdować się karabiny, pistolety czy koktajle Mołotowa.

Z nowych informacji, które zdobył Axios, wynika, że łódź została skradziona z Florida Keys. Na podstawie anonimowego źródła portal ustalił, że kradzież jednostki zgłosić miał właściciel. Wskazywał, że zrobić mógł to jeden z jego pracowników.

Jak czytamy, mężczyzna pomagał właścicielowi łodzi w remoncie. Jego ciężarówka miała zostać zauważona w pobliżu miejsca, gdzie cumowała motorówka. Pracownik ma rodzinę na Kubie, w tym dwie małe córki - opisuje Axios.

Kuba ostrzelała amerykańską łódź motorową. Nowe informacje

Na pokładzie motorówki mieli przebywać amerykańscy obywatele. Mowa o przynajmniej dwóch osobach - jedna z nich zginęła, a druga odniosła obrażenia. Inne miały legalnie mieszkać w USA.

Niektórzy z obecnych na pokładzie mieli być notowani. Według kubańskich władz dwie osoby - zidentyfikowane jako Amijail Sanchez Gonzalez i Leordan Cruz Gomez, były wcześniej poszukiwane; w 2025 roku Hawana uznała je za terrorystów.

Pozostali ranni to: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, Jose Manuel Rodriguez Castello i Roberto Alvarez Avila - wymienia Reuters.

Kubańczycy mieli zidentyfikować także zabitych w strzelaninie: Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledian Padron Guevara i Hector Duani Cruz Correa.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio potwierdził, żeWaszyngton prowadzi w sprawie dochodzenie. Dodał też, że władze oficjalnie zwróciły się do Hawany o możliwość rozmowy z sześcioma rannymi - poinformował amerykański urzędnik w rozmowie z Axios.

Jak opisuje Reuters, Kuba oskarża USA o umożliwienie antykubańskim grupom podejmowania takich działań. "Cieszą się bezkarnością" - oceniono.

Podczas rozmowy z mediami w Hawanie wysoki rangą urzędnik tamtejszego MSZ Fernando de Cossio przypomniał, że "ostrzegali USA przed wzrostem brutalnych działań przeciwko Kubie".

Napięcia na linii USA - Kuba. W tle blokada wyspy i wielki kryzys

Do strzelaniny doszło w czasie, gdy USA naciskają na Hawanę w celu zmiany kubańskiego reżimu.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio - syn kubańskich emigrantów - tłumaczył, że sytuacja na Kubie musi się zmienić.

Jednocześnie USA utrzymują blokadę na dostawy ropy na Kubę, której najwięcej płynęło z Wenezueli. Wkrótce potem dostawy wstrzymał też Meksyk. W efekcie sytuacja na wyspie bardzo się pogorszyła, a kraj stanął na krawędzi - kryzys energetyczny wciąż się pogłębia.

Widać to także w statystykach dotyczących turystyki - w styczniu 2026 roku odnotowano rekordowo małą liczbę przyjezdnych - mowa o niespełna 185 tysiącach osób. Dla porównania w latach 2017-2019 w analogicznym okresie wyspę odwiedzało ponad 500 tys. turystów.

Źródła: Reuters, Axios

