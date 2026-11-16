W skrócie J.D. Vance podejmie ostateczną decyzję w sprawie kandydowania w wyborach prezydenckich w 2028 roku po Nowym Roku, a plany może ogłosić pod koniec wiosny - donosi Axios.

Otoczenie wiceprezydenta obawia się, że zbyt wczesne rozpoczęcie kampanii mogłoby odwrócić uwagę od działań urzędującego prezydenta Donalda Trumpa i wywołać jego gniew.

Wśród potencjalnych rywali Vance'a wewnątrz Partii Republikańskiej wymienia się m.in. senatora Teda Cruza, sekretarza stanu Marco Rubio czy Rona DeSantisa.

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Wiceprezydent USA J.D. Vance po Nowym Roku podejmie ostateczną decyzję, czy ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

Swoje plany może ogłosić publicznie dopiero z końcem wiosny - podaje portal Axios.

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Według rozmówców serwisu Vance nie podjął jeszcze decyzji, czy startować w wyborach, i omawia tę kwestię z rodziną, w szczególności z żoną Ushą, po narodzinach ich czwartego dziecka.

Jak twierdzą źródła, scenariusz, w którym polityk wraz z bliskimi zastanawia się nad udziałem w politycznym wyścigu, został ustalony jeszcze przed wyborami uzupełniającymi.

Kolejnym powodem zwłoki jest sam Donald Trump. W zespole Vance'a obawiają się bowiem, że zbyt wczesne rozpoczęcie kampanii odwróci uwagę od urzędującego prezydenta i może go rozgniewać - czytamy.

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Vance pozostaje głównym kandydatem do uzyskania nominacji z ramienia republikanów. Jego sojusznicy wskazują na sieć darczyńców, infrastrukturę polityczną oraz rozpoznawalność. Jest współzałożycielem sieci Rockbridge, która może stać się podstawą w czasie zbierania funduszy. Dodatkowo polityk ma powiązania z amerykańskimi przedsiębiorcami Peterem Thielem, Davidem Sacksem oraz Elonem Muskiem, którzy wspierali też Trumpa.

Jednak porażka republikanów w wyborach uzupełniających dała argumenty tym, którzy chcą odejść od "kursu" Trumpa. Vance w razie startu, jako urzędujący wiceprezydent, będzie musiał odpowiedzieć za działania obecnej administracji.

Według serwisu Axios Vance w prywatnych rozmowach opowiadał się przeciwko wojnie z Iranem. Krytykę z jego strony niektórzy członkowie Partii Republikańskiej odebrali jako próbę zdystansowania się od decyzji Trumpa o zaatakowaniu Iranu.

Sam Trump przyznał, że słowa jego wiceprezydenta na temat wojny z Iranem nie spodobały się wielu osobom, ale twierdził, że nie należy do tej grupy i że ich relacje nie ucierpiały.

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Według Axios w wyścigu o Biały Dom może też uczestniczyć senator z Teksasu Ted Cruz, jednak wielu republikanów wątpi, czy będzie on w stanie poważnie konkurować z Vancem. Za groźniejszego rywala uważa się sekretarza stanu Marco Rubio, choć ten wielokrotnie oświadczał, że poprze Vance'a.

Wśród innych potencjalnych kandydatów wymienia się Glenna Youngkina, Briana Kempa czy Rona DeSantisa. Ten ostatni nazwał porażkę republikanów w ostatnich wyborach wydarzeniem niemal równoznacznym z "wymarciem".

Wątpliwości co do prezydenckich ambicji Vance'a pojawiły się zaraz po porażce republikanów. Według CNN wiceprezydent rozważa rezygnację z kandydowania w 2028 roku, a jako jedną z głównych przeszkód jego sojusznicy wymieniają wojnę z Iranem.

Sam Vance po wyborach uzupełniających zrzucał odpowiedzialność za porażkę właśnie na ten konflikt i wzywał do skupienia się na jego zakończeniu oraz na wewnętrznych problemach USA. Niedługo później Trump polecił mu, aby zamiast negocjacji z Iranem, którym przewodził Vance, zajął się walką z korupcją i przestępczością.



