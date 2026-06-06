W skrócie Księżna Mette-Marit oczekuje na przeszczep płuc z powodu pogarszającego się zwłóknienia płuc.

Do przeszczepu płuc dopuszczane są tylko osoby w odpowiedniej kondycji, którym pozostało jednak około roku życia.

Norweska rodzina królewska mierzy się również ze skutkami skandali, w tym publikacji o kontaktach Mette-Marit z Jeffreyem Epsteinem i zarzutach karnych wobec syna księżnej.

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Mette-Marit została zdiagnozowana w 2018 roku z rzadką formą zwłóknienia płuc, które powoduje problemy z oddychaniem. Od tego czasu księżna stopniowo wycofywała się z życia publicznego.

W piątek poinformowano o znacznym postępie choroby. - Widzimy, że w ciągu ostatniego roku wzrosła ilość blizn w jej płucach. A testy funkcji płuc pokazują, że ich wydolność istotnie się pogorszyła tylko w ciągu ostatnich trzech miesięcy - powiedział Are Holm, lekarz Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo.

Mette-Marit czeka na przeszczep płuc. Księżna może umrzeć w ciągu roku

Księżna będzie musiała przejść przeszczep płuc. Lekarze wyjaśnili, że lista oczekujących na transplantację jest zarezerwowana dla pacjentów, którym pozostało około roku życia.

Jednocześnie do operacji mogą zostać dopuszczone tylko osoby w wystarczająco dobrej kondycji, aby poradzić sobie z inwazyjnością zabiegu i czasem rekonwalescencji.

Aby doszło do przeszczepu, trzeba wpierw znaleźć kompatybilnego dawcę, płuca o odpowiedniej wielkości i pasującej grupie krwi, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do odrzucenia narządu.

Żona następcy tronu Norwegii zostanie potraktowana priorytetowo?

Według lekarzy nie ma gwarancji, że księżna Mette-Marit otrzyma priorytet przy przeszczepie, ale podkreślają, że w ostatnich miesiącach czas oczekiwania na nowe narządy wyraźnie się skrócił.

Pałac królewski poinformował, że do czasu operacji żona następcy tronu nie będzie mogła wykonywać obowiązków publicznych. Jej pogarszający się stan zdrowia wpłynie także na członków rodziny królewskiej.

Książę koronny Haakon niedawno przerwał podróż do Japonii, by być przy żonie. Ich córka, księżniczka Ingrid Aleksandra, zrezygnowała z dalszej nauki na Uniwersytecie w Sydney i jesienią będzie kontynuować studia w Oslo.

Problemy norweskiej rodziny królewskiej. Choroba w cieniu skandali

Nie tylko choroba przysporzyła zmartwień i problemów norweskiej rodzinie królewskiej. W styczniu ujawniono dokumenty opisujące kontakt Mette-Marit z przestępcą Jeffreyem Epsteinem w latach 2011-2014.

Dodatkowo syn księżnej z poprzedniego związku - Marius Borg Hoiby - jest oskarżony o gwałt, czemu jednak zaprzecza. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 15 czerwca.

Jak poinformował jego prawnik, Hoiby wystąpił o zwolnienie do czasu ogłoszenia wyroku ze względu na stan zdrowia matki. Policja odrzuciła ten wniosek.

Źródło: AFP





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