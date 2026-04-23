W skrócie Książę Harry przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa i podkreślił wsparcie dla Ukrainy.

Podczas wizyty w Ukrainie Harry ma wziąć udział w Kijowskim Forum Bezpieczeństwa oraz spotkać się z ekspertami organizacji HALO Trust.

Wcześniej książę Harry odwiedził Ukrainę w kwietniu i wrześniu 2025 roku oraz spotkał się z rannymi żołnierzami i weteranami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformował rząd w Kijowie, to już trzecia oficjalna wizyta księcia Harry'ego w Ukrainie od rosyjskiej inwazji na ten kraj w 2022 roku. Brytyjski książę po raz kolejny okazał wsparcie ukraińskim wojskowym i partnerom, którzy konsekwentnie odpierają rosyjskie ataki.

W wywiadzie dla brytyjskiego ITV News Harry powiedział, że chce "przypomnieć ludziom w kraju i na całym świecie, z czym zmaga się Ukraina i wesprzeć ludzi i partnerów, którzy wykonują niezwykłą pracę o każdej godzinie, każdego dnia, w niezwykle trudnych warunkach".

Wojna w Ukrainie. Książę Harry odwiedził Kijów. Są nagrania

Do sieci trafiło nagranie, na którym brytyjski książę wysiada na dworcu w Kijowie z pociągu jadącego z Polski, gdzie wita go ukraińska delegacja.

Rozwiń

"Dobrze jest być z powrotem w Ukrainie" - powiedział książę Harry podczas konferencji prasowej zorganizowanej bezpośrednio po przyjeździe do Kijowa.

Jak donoszą brytyjskie media, podczas swojego pobytu w Ukrainie Harry ma wziąć udział w Kijowskim Forum Bezpieczeństwa, gdzie najprawdopodobniej zabierze głos.

W rozmowie z ITV News Harry nazwał Ukrainę "krajem dzielnie i skutecznie broniącym wschodniej flanki Europy".

"Ważne, abyśmy nie tracili z oczu wagi tego faktu" - dodał.

Kolejna niespodziewana wizyta w Ukrainie. Harry weźmie udział w forum bezpieczeństwa

Jak informuje Ukraińska Prawda, oczekuje się, że książę spotka się również z ekspertami ds. usuwania min z organizacji charytatywnej HALO Trust, której patronką była jego matka, księżna Diana.

Harry, który przez 10 lat służył w armii Wielkiej Brytanii, planuje też odwiedzić podopiecznych swojej fundacji Invictus Games, która pomaga rannym weteranom w powrocie do zdrowia.

Książę Harry po raz pierwszy zaskoczył Ukraińców swoją niezapowiedzianą wizytą w kwietniu 2025 roku. Wówczas wnuk królowej Elżbiety odwiedził rannych na froncie ukraińskich żołnierzy, przebywających w klinice rehabilitacyjnej.

We wrześniu tego samego roku udał się do Kijowa na zaproszenie ukraińskiego rządu. Odwiedził między innymi Narodowe Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej, gdzie spotkał się z weteranami i zapowiedział działania pomocowe dla poszkodowanych Ukraińców.

W czwartą rocznicę pełnoskalowej inwazji Rosji, książę zwrócił się bezpośrednio do narodu ukraińskiego, podkreślając ich niezłomność w dążeniu do odzyskania wolności.

Źródło: The Times, Ukraińska Prawda, AFP

Przydacz o braku spotkania Macron-Nawrocki: Premierowi Tuskowi bardzo zależało, by wizyta Macrona nie odbyła się w Warszawie Polsat News Polsat News