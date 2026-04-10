W skrócie Fundacja Sentebale, współzałożona przez księcia Harry'ego, pozwała go oraz Marka Dyera o zniesławienie, zarzucając im prowadzenie kampanii medialnej szkodzącej wizerunkowi organizacji.

Według dokumentów sądowych działania te miały zakłócić funkcjonowanie fundacji i wpłynąć negatywnie na jej reputację oraz kierownictwo.

Charity Commission potwierdziła nieprawidłowości w zarządzaniu Sentebale, jednak nie znalazła dowodów na mobbing, krytykując obie strony za publiczne pranie brudów.

Fundacja Sentebale oskarża księcia Harry'ego oraz jej byłego powiernika, Marka Dyera, o prowadzenie od 25 marca 2025 roku skoordynowanej kampanii medialnej, mającej na celu podważenie wizerunku organizacji.

Działania te - jak podkreśla fundacja - "zyskały szeroki zasięg i wywołały falę cyberprzemocy" wobec organizacji i jej zarządu.

Książę Harry założył Senteable wraz z księciem Seeiso z Lesotho w 2006 roku na cześć księżnej Diany. Organizacja niesie pomoc młodzieży w Lesotho i Botswanie, zwłaszcza żyjącej z HIV i AIDS.

Książę Harry pozwany przez fundację. Spór o sposób zarządzania

Książę Harry i książę Seeiso wycofali się z działalności na rzecz fundacji wraz z grupą powierników w marcu 2025 roku. Decyzja ta miała związek z konfliktem z przewodniczącą Sentebale Sophie Chandauką, która odmówiła ustąpienia ze stanowiska.

W sierpniu 2025 roku Charity Commission - organ rządowy odpowiedzialny za rejestrację i nadzór nad organizacjami charytatywnymi w Anglii i Walii - potwierdził nieprawidłowości w zarządzaniu fundacją. Nie znalazł jednak dowodów na mobbing, o który Chandauka wcześniej oskarżała księcia Harry'ego.

W raporcie Charity Commission skrytykowała obie strony za publiczne pranie brudów, podkreślając, że otwarta medialna walka poważnie nadszarpnęła wizerunkiem organizacji.

Organ zwrócił również uwagę na brak jasnego podziału kompetencji, co doprowadziło do paraliżu decyzyjnego wewnątrz fundacji. W związku z tym komisja nakazała wdrożenie planu naprawczego.

Sama Chandauka podkreśliła, że ustalenia te potwierdzają zgłaszane przez nią wcześniej zastrzeżenia. W rozmowach z brytyjskimi mediami wytykała księciu Harry'emu m.in. decyzję o sprowadzeniu ekipy Netfliksa na wydarzenie charytatywne w 2024 roku oraz niespodziewane pojawienie się na nim jego żony, Meghan.

Sentebale była jedną z nielicznych organizacji, z którymi książę utrzymywał ścisłe więzi po rezygnacji z pełnienia obowiązków członka brytyjskiej rodziny królewskiej w 2020 roku.

Źródła: AFP, BBC

