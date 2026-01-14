Krzyki i hałas wydobywały się z wnętrza samolotu. Pilot nie dowierzał

Krzyki, a następnie uderzenia dochodzące "z wnętrza maszyny" - usłyszeli na sekundy przed odlotem pasażerowie jednego z samolotów w Kanadzie. Stewardessy biegały w tę i z powrotem, obsługa podniosła alarm, aż w końcu zidentyfikowała problem. Okazało się, że "tkwił" w luku bagażowym. - Pierwszy raz coś takiego widzę - komentował pilot.

Samoloty Air Canada Express stojące na płycie lotniska, wewnętrzne zdjęcie pasażerów siedzących na pokładzie oraz widok przez okno na pojazd obsługi naziemnej z migającym światłem.
Niecodzienny incydent przed startem samolotu w Kanadzie. "Krzyki i odgłosy uderzeń"Instagram / travel.with.stephy / ARTUR WIDAK / NURPHOTOAFP

Niecodzienny incydent opisuje "New York Post". Doszło do niego w połowie grudnia na lotnisku Pearson w Toronto. Chodzi o lot do Moncton, który zazwyczaj trwa około dwie godziny.

Jak czytamy, pasażerowie znajdowali się już na pokładzie, a pilot samolotu AC1502 miał rozpoczynać rejs. W pewnym momencie podróżni i personel usłyszeli krzyki i odgłosy uderzeń gdzieś z wnętrza maszyny.

"Zaczęliśmy już kołować, kiedy okazało się, że pracownik personelu bagażowego znajduje się w ładowni" - opisała całe zdarzenie na Instagramie pasażerka Stephanie Cure. Jak opisała, ludzie usłyszeli w pewnym momencie, jak mężczyzna woła o pomoc i uderza w elementy maszyny, by zwrócić na siebie uwagę.

    W rozmowie z CBC zdarzenie opisała też inna podróżna - Gabrielle Caron. Według niej krzyki i uderzenia pierwsi usłyszeli pasażerowie znajdujący się w tylnej części kabiny.

    Kanada. Incydent w samolocie. Niezidentyfikowane krzyki i uderzenia

    Kobieta opisała też, co działo się, zanim obsługa zorientowała się w sytuacji. Wskazała, że "stewardessy biegały w tę i z powrotem". Po chwili wokół samolotu zaczął gromadzić się personel naziemny. - Wiedzieliśmy, że coś się dzieje - mówiła Caron.

    Ostatecznie maszynę zatrzymano, a pracownika uwolniono. Lot potem ostatecznie odwołano - podała stacja CTV News.

    Cure w mediach społecznościowych pokazała też film, na którym całe zdarzenie komentował pilot. - Nigdy nie widziałem czegoś takiego. To pierwszy raz i mam nadzieję, że ostatni. Dobra wiadomość jest taka, że ta osoba czuje się doskonale i jest bezpieczna - mówił o uwolnionym mężczyźnie pilot.

    Rzecznik Air Canada opisał z kolei, jak najprawdopodobniej doszło do incydentu. Z jego słów wynika, że drzwi do strefy ładunkowej mogły zostać przypadkowo zamknięte. Nikt nie zorientował się, że wewnątrz jest jeszcze ktoś z obsługi naziemnej.

    - Stanowiło to potencjalne zagrożenie, więc ulepszyliśmy procedury obsługi naziemnej - dodał rzecznik dla "The Post".

    Źródła: "New York Post", CBC

