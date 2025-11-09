Kryzys w USA uderzy rykoszetem w Ukrainę? Dostawy broni wstrzymane

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Wyprodukowane w USA pociski rakietowe AMRAAM czy systemy bojowe Aegis nie polecą do państw NATO z powodu shutdownu. Amerykański rząd wstrzymał wysyłkę broni, z której część miała trafić do walczącej z Rosją Ukrainy. Zawirowanie w amerykańskim Kongresie i brak porozumienia między republikanami i demokratami w sprawie budżetu może wpłynąć na sytuacją na froncie.

Brak porozumienia w amerykańskim Kongresie. Shutdown się przedłuża i może wpłynąć na dostawy broni do Ukrainy. Na zdj. po lewej pociski rakietowe AMRAAM
Brak porozumienia w amerykańskim Kongresie. Shutdown się przedłuża i może wpłynąć na dostawy broni do Ukrainy. Na zdj. po lewej pociski rakietowe AMRAAMUS Navy/Eric LeeAFP

W skrócie

  • Amerykański shutdown wstrzymuje dostawy kluczowej broni do krajów NATO, w tym do Polski, co może wpłynąć na wsparcie dla Ukrainy.
  • Wartość zatrzymanych przesyłek wojskowych wynosi 5 miliardów dolarów i obejmuje m.in. systemy HIMARS, rakiety AMRAAM oraz systemy bojowe Aegis.
  • Trwający rekordowy shutdown wpływa na setki tysięcy Amerykanów, którzy nie otrzymują wypłat lub są zmuszeni do urlopów bez wynagrodzenia.
Agencja Axios podała, powołując się na dokument opracowany w Departamencie Stanu, że shutdown, czyli "zamknięcie rządu" w USA, spowodował opóźnienie dostaw amerykańskiej broni do państw NATO. Rykoszetem może dostać Ukraina.

Według nowych zasad przekazywanie amerykańskiej broni dla walczącego z Rosją państwa odbywa się za pośrednictwem sojuszników z NATO. Jeśli zamówiona broń nie dojedzie na czas do poszczególnych krajów, te nie będą mogły wysłać jej Ukraińcom.

Dostawa broni z USA do trzech państw wstrzymana. Chodzi też o Polskę

Według informacji podawanych przez Axios wstrzymana przesyłka amerykańskiego sprzętu wojskowego ma wartość 5 mld dolarów. Dostawy obejmują pociski rakietowe AMRAAM, systemy bojowe Aegis oraz HIMARS dla trzech państw: Polski, Danii i Chorwacji.

    W czasie trwającego od 1 października zamknięcia rządu USA ograniczono działalność personelu zajmującego się sprawami polityczno-wojskowymi w Departamencie Stanu, co spowolniło działanie urzędów. Do pracy przychodziła jedynie jedna czwarta pracowników.

    - Zawieszenie działalności rządu szkodzi zarówno naszym sojusznikom oraz partnerom, jak i amerykańskiemu przemysłowi, który dostarcza wiele z tych kluczowych aktywów za granicę - tłumaczył dla Axios anonimowy wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu.

    USA. Rekordowo długi shutdown. Miliony Amerykanów nie otrzymują swoich pensji

    Obecny shutdown trwa 39 dni i jest najdłuższy w historii USA. Demokraci blokują uchwalenie nowego budżetu, domagając się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu "Obamacare". Ostatnie zamknięcie prac rządu trwało 35 dni i miało miejsce w 2018 roku - za pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa.

    Shutdown wpływa na życie mieszkańców. Miliony Amerykanów i osób powiązanych z budżetem USA nie otrzymują swoich pensji lub są wysyłani na przymusowe urlopy bez wynagrodzenia. Obecna sytuacja doprowadza więc do paraliżu całego mocarstwa.

    Źródło: Axios, Meduza

