Kryzys w USA uderzy rykoszetem w Ukrainę? Dostawy broni wstrzymane
Wyprodukowane w USA pociski rakietowe AMRAAM czy systemy bojowe Aegis nie polecą do państw NATO z powodu shutdownu. Amerykański rząd wstrzymał wysyłkę broni, z której część miała trafić do walczącej z Rosją Ukrainy. Zawirowanie w amerykańskim Kongresie i brak porozumienia między republikanami i demokratami w sprawie budżetu może wpłynąć na sytuacją na froncie.
W skrócie
- Amerykański shutdown wstrzymuje dostawy kluczowej broni do krajów NATO, w tym do Polski, co może wpłynąć na wsparcie dla Ukrainy.
- Wartość zatrzymanych przesyłek wojskowych wynosi 5 miliardów dolarów i obejmuje m.in. systemy HIMARS, rakiety AMRAAM oraz systemy bojowe Aegis.
- Trwający rekordowy shutdown wpływa na setki tysięcy Amerykanów, którzy nie otrzymują wypłat lub są zmuszeni do urlopów bez wynagrodzenia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Agencja Axios podała, powołując się na dokument opracowany w Departamencie Stanu, że shutdown, czyli "zamknięcie rządu" w USA, spowodował opóźnienie dostaw amerykańskiej broni do państw NATO. Rykoszetem może dostać Ukraina.
Według nowych zasad przekazywanie amerykańskiej broni dla walczącego z Rosją państwa odbywa się za pośrednictwem sojuszników z NATO. Jeśli zamówiona broń nie dojedzie na czas do poszczególnych krajów, te nie będą mogły wysłać jej Ukraińcom.
Dostawa broni z USA do trzech państw wstrzymana. Chodzi też o Polskę
Według informacji podawanych przez Axios wstrzymana przesyłka amerykańskiego sprzętu wojskowego ma wartość 5 mld dolarów. Dostawy obejmują pociski rakietowe AMRAAM, systemy bojowe Aegis oraz HIMARS dla trzech państw: Polski, Danii i Chorwacji.
W czasie trwającego od 1 października zamknięcia rządu USA ograniczono działalność personelu zajmującego się sprawami polityczno-wojskowymi w Departamencie Stanu, co spowolniło działanie urzędów. Do pracy przychodziła jedynie jedna czwarta pracowników.
- Zawieszenie działalności rządu szkodzi zarówno naszym sojusznikom oraz partnerom, jak i amerykańskiemu przemysłowi, który dostarcza wiele z tych kluczowych aktywów za granicę - tłumaczył dla Axios anonimowy wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu.
USA. Rekordowo długi shutdown. Miliony Amerykanów nie otrzymują swoich pensji
Obecny shutdown trwa 39 dni i jest najdłuższy w historii USA. Demokraci blokują uchwalenie nowego budżetu, domagając się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu "Obamacare". Ostatnie zamknięcie prac rządu trwało 35 dni i miało miejsce w 2018 roku - za pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa.
Shutdown wpływa na życie mieszkańców. Miliony Amerykanów i osób powiązanych z budżetem USA nie otrzymują swoich pensji lub są wysyłani na przymusowe urlopy bez wynagrodzenia. Obecna sytuacja doprowadza więc do paraliżu całego mocarstwa.
Źródło: Axios, Meduza