W skrócie Amerykański shutdown wstrzymuje dostawy kluczowej broni do krajów NATO, w tym do Polski, co może wpłynąć na wsparcie dla Ukrainy.

Wartość zatrzymanych przesyłek wojskowych wynosi 5 miliardów dolarów i obejmuje m.in. systemy HIMARS, rakiety AMRAAM oraz systemy bojowe Aegis.

Trwający rekordowy shutdown wpływa na setki tysięcy Amerykanów, którzy nie otrzymują wypłat lub są zmuszeni do urlopów bez wynagrodzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Agencja Axios podała, powołując się na dokument opracowany w Departamencie Stanu, że shutdown, czyli "zamknięcie rządu" w USA, spowodował opóźnienie dostaw amerykańskiej broni do państw NATO. Rykoszetem może dostać Ukraina.

Według nowych zasad przekazywanie amerykańskiej broni dla walczącego z Rosją państwa odbywa się za pośrednictwem sojuszników z NATO. Jeśli zamówiona broń nie dojedzie na czas do poszczególnych krajów, te nie będą mogły wysłać jej Ukraińcom.

Dostawa broni z USA do trzech państw wstrzymana. Chodzi też o Polskę

Według informacji podawanych przez Axios wstrzymana przesyłka amerykańskiego sprzętu wojskowego ma wartość 5 mld dolarów. Dostawy obejmują pociski rakietowe AMRAAM, systemy bojowe Aegis oraz HIMARS dla trzech państw: Polski, Danii i Chorwacji.

W czasie trwającego od 1 października zamknięcia rządu USA ograniczono działalność personelu zajmującego się sprawami polityczno-wojskowymi w Departamencie Stanu, co spowolniło działanie urzędów. Do pracy przychodziła jedynie jedna czwarta pracowników.

- Zawieszenie działalności rządu szkodzi zarówno naszym sojusznikom oraz partnerom, jak i amerykańskiemu przemysłowi, który dostarcza wiele z tych kluczowych aktywów za granicę - tłumaczył dla Axios anonimowy wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu.

USA. Rekordowo długi shutdown. Miliony Amerykanów nie otrzymują swoich pensji

Obecny shutdown trwa 39 dni i jest najdłuższy w historii USA. Demokraci blokują uchwalenie nowego budżetu, domagając się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu "Obamacare". Ostatnie zamknięcie prac rządu trwało 35 dni i miało miejsce w 2018 roku - za pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa.

Shutdown wpływa na życie mieszkańców. Miliony Amerykanów i osób powiązanych z budżetem USA nie otrzymują swoich pensji lub są wysyłani na przymusowe urlopy bez wynagrodzenia. Obecna sytuacja doprowadza więc do paraliżu całego mocarstwa.

Źródło: Axios, Meduza

Mentzen uderza w Kaczyńskiego w ''Politycznym WF-ie'': Jest nie tylko kłamcą, ale i chamem Polsat News Polsat News