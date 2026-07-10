W skrócie Minister Tadżykistanu poinformował, że kraj dysponuje zapasami paliwa na około 60 dni i prowadzi rozmowy z innymi krajami w sprawie przyszłych dostaw.

Sytuacja Tadżykistanu to pokłosie problemów Rosji z eksportem surowca po atakach Ukraińców na rafinerie.

Moskwa zakazała eksportu oleju napędowego z powodu spadku produkcji.

Ceny paliw w Azji Środkowej wzrosły w związku z rosyjskim kryzysem naftowym i niedoborami paliwa, a Kirgistan zawarł porozumienia na dostawy z Białorusią i Chinami.

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Według szefa resortu zapasy paliwa Tadżykistanu wystarczą na 60 dni. Obecnie trwają wysiłki dyplomatyczne i biznesowe, by zapewnić krajowi płynność dostaw.

- Eksport niektórych rodzajów produktów naftowych z Rosji do Tadżykistanu jest kontynuowany - dodał jednak minister cytowany przez Radio Ozodi. Nie ujawnił jednak szczegółów czy skali dostaw.

Urzędnik dodał jednak, że sprowadzanie paliwa z kraju rządzonego przez Władimira Putina "napotkało pewne trudności".

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Nadawca zacytował ministra, który powiedział, że Tadżykistan współpracuje z Kazachstanem, Turkmenistanem, Irakiem, Iranem i Białorusią, aby zapewnić sobie niezbędne paliwo.

Tadżykistan, kraj liczący około 11 milionów mieszkańców, graniczący z Chinami i Afganistanem, jest silnie zależny od dostaw paliw od Rosji, z którą jest blisko powiązany gospodarczo, politycznie i militarnie.

W tym miesiącu Moskwa zakazała eksportu oleju napędowego w związku ze znacznym spadkiem produkcji spowodowanym eskalacją ukraińskich uderzeń dronów na rosyjskie rafinerie.

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Ceny paliw wzrosły w ostatnich tygodniach w Azji Środkowej, ponieważ ukraińskie naloty na rosyjską infrastrukturę naftową spowodowały dotkliwy kryzys podaży paliwa w Rosji i doprowadziły do niedoborów w 11 strefach czasowych tego kraju.

Kirgistan, kolejna środkowoazjatycka była republika radziecka, granicząca z Tadżykistanem od północy, poinformował o zawarciu porozumień z Białorusią i Chinami w sprawie dostaw paliwa w obliczu rosyjskich niedoborów.

Źródło: Reuters





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