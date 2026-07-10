Kryzys w Rosji odbija się na sojuszniku. "Mamy zapasy na 60 dni"
- Tadżykistan dysponuje zapasami paliwa na około 60 dni - poinformował tamtejszy minister energii Daler Juma. Przekazał, że kraj prowadzi rozmowy z innymi państwami w sprawie kolejnych dostaw. Trudna sytuacja Duszanbe to pokłosie problemów paliwowych Rosji. Rafinerie agresora w ostatnim czasie masowo atakują ukraińskie drony.
W skrócie
- Minister Tadżykistanu poinformował, że kraj dysponuje zapasami paliwa na około 60 dni i prowadzi rozmowy z innymi krajami w sprawie przyszłych dostaw.
- Sytuacja Tadżykistanu to pokłosie problemów Rosji z eksportem surowca po atakach Ukraińców na rafinerie.
- Moskwa zakazała eksportu oleju napędowego z powodu spadku produkcji.
- Ceny paliw w Azji Środkowej wzrosły w związku z rosyjskim kryzysem naftowym i niedoborami paliwa, a Kirgistan zawarł porozumienia na dostawy z Białorusią i Chinami.
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Według szefa resortu zapasy paliwa Tadżykistanu wystarczą na 60 dni. Obecnie trwają wysiłki dyplomatyczne i biznesowe, by zapewnić krajowi płynność dostaw.
- Eksport niektórych rodzajów produktów naftowych z Rosji do Tadżykistanu jest kontynuowany - dodał jednak minister cytowany przez Radio Ozodi. Nie ujawnił jednak szczegółów czy skali dostaw.
Urzędnik dodał jednak, że sprowadzanie paliwa z kraju rządzonego przez Władimira Putina "napotkało pewne trudności".
Wojna w Ukrainie. Rosyjski kryzys naftowy uderzył w Tadżykistan
Nadawca zacytował ministra, który powiedział, że Tadżykistan współpracuje z Kazachstanem, Turkmenistanem, Irakiem, Iranem i Białorusią, aby zapewnić sobie niezbędne paliwo.
Tadżykistan, kraj liczący około 11 milionów mieszkańców, graniczący z Chinami i Afganistanem, jest silnie zależny od dostaw paliw od Rosji, z którą jest blisko powiązany gospodarczo, politycznie i militarnie.
W tym miesiącu Moskwa zakazała eksportu oleju napędowego w związku ze znacznym spadkiem produkcji spowodowanym eskalacją ukraińskich uderzeń dronów na rosyjskie rafinerie.
Ukraina uderza w rafinerie Rosji. W Azji Środkowej mają problemy z zaopatrzeniem w paliwo
Ceny paliw wzrosły w ostatnich tygodniach w Azji Środkowej, ponieważ ukraińskie naloty na rosyjską infrastrukturę naftową spowodowały dotkliwy kryzys podaży paliwa w Rosji i doprowadziły do niedoborów w 11 strefach czasowych tego kraju.
Kirgistan, kolejna środkowoazjatycka była republika radziecka, granicząca z Tadżykistanem od północy, poinformował o zawarciu porozumień z Białorusią i Chinami w sprawie dostaw paliwa w obliczu rosyjskich niedoborów.
Źródło: Reuters