Kryzys w relacjach z Polską. Ukraińcy zabrali głos, nowy sondaż

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Zdecydowana większość Ukraińców popiera konstruktywne rozwiązanie historycznych sporów między Ukrainą a Polską - wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii. Ponad połowa ankietowanych uważa, że każdy kraj ma prawo do własnej interpretacji swojej historii i nie powinien ingerować w to, jak postrzega ją inne państwo.

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Flagi Ukrainy i Polski związane razem, symbolizujące współpracę obu krajów w kontekście aktualnego kryzysu.
Kryzys w relacjach Polski z Ukrainąalex kuhnAgencja FORUM

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, czego następstwem było zrzeczenie się tego odznaczenia przez innych ukraińskich polityków.
  • Z przeprowadzonego sondażu wynika, że 90 proc. Ukraińców popiera konstruktywne rozwiązanie sporów historycznych z Polską, a większość uważa, że każde państwo powinno mieć własną interpretację historii.
  • Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii podkreślił, że Ukraińcy są przeciwni narzucaniu przez kraje sąsiadujące polityki historycznej sobie nawzajem.
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Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Było to pokłosie decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

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W sobotę Zełenski przekazał, że odesłał order. W reakcji na decyzję Zełenskiego swoich Orderów Orła Białego zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy Petro Poroszenko, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko.

W geście solidarności z Zełenskim polskich odznaczeń państwowych zrzekli się również inni ukraińscy politycy m.in.: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Kryzys w relacjach z Polską. Ukraińcy zabrali głos

Sprawa orderów wywołała największy od początku wojny kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Z sondażu przeprowadzonego przez przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wynika jednak, że większość Ukraińców popiera konstruktywne rozwiązanie historycznych sporów między Ukrainą a Polską.

Takiego zdania jest aż 90 proc. ankietowanych. 57 proc. spośród nich uważa, że każdy kraj może mieć własny obraz historii i nie powinien ingerować w to, jak postrzega ją inny kraj.

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Pozostali respondenci (33 proc.) popierają natomiast ideę, że oba kraje powinny dążyć do wspólnego spojrzenia na historię poprzez wzajemne kompromisy i pracę wspólnych komisji historyków, a nie polityków.

Z sondażu wynika również, że tylko 5 proc. Ukraińców wybrało opcje konfrontacyjne. Spośród nich 1 proc. uważa, że Ukraina powinna spełniać wszystkie wymagania Polski i przyjąć polską narrację historii, natomiast 4 proc. ankietowanych jest zdania, że to Polska powinna zmienić swoje stanowisko i zaakceptować ukraińską wersję historii.

5 proc. respondentów nie wskazało konkretnej odpowiedzi.

"Ukraina nie powinna dyktować swojej polityki historycznej sąsiadom"

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii zauważa, że wyniki nowego sondażu odzwierciedlają wcześniejsze badania.

Jako przykład podano sondaż z jesieni 2023 roku, w którym większość Ukraińców (55 proc.) wskazywało, że ich kraj nie powinien koordynować swojej polityki dotyczącej honorowania bohaterów historycznych z sąsiednimi krajami.

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Jednocześnie 60 proc. ankietowanych uznało, że tego samego wobec Ukrainy nie powinny robić państwa sąsiednie.

"Ukraina nie powinna dyktować swojej polityki historycznej sąsiadom, ale inne państwa nie powinny ingerować w ukraińską wizję przeszłości" - podsumowuje Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.

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