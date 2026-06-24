W skrócie Prezydent Karol Nawrocki poinformował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, czego następstwem było zrzeczenie się tego odznaczenia przez innych ukraińskich polityków.

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że 90 proc. Ukraińców popiera konstruktywne rozwiązanie sporów historycznych z Polską, a większość uważa, że każde państwo powinno mieć własną interpretację historii.

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii podkreślił, że Ukraińcy są przeciwni narzucaniu przez kraje sąsiadujące polityki historycznej sobie nawzajem.

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Prezydent Karol Nawrocki poinformował w piątek o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Było to pokłosie decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" jednej z jednostek wojskowych.

W sobotę Zełenski przekazał, że odesłał order. W reakcji na decyzję Zełenskiego swoich Orderów Orła Białego zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy Petro Poroszenko, Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko.

W geście solidarności z Zełenskim polskich odznaczeń państwowych zrzekli się również inni ukraińscy politycy m.in.: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Kryzys w relacjach z Polską. Ukraińcy zabrali głos

Sprawa orderów wywołała największy od początku wojny kryzys w relacjach Polski z Ukrainą. Z sondażu przeprowadzonego przez przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii wynika jednak, że większość Ukraińców popiera konstruktywne rozwiązanie historycznych sporów między Ukrainą a Polską.

Takiego zdania jest aż 90 proc. ankietowanych. 57 proc. spośród nich uważa, że każdy kraj może mieć własny obraz historii i nie powinien ingerować w to, jak postrzega ją inny kraj.

Pozostali respondenci (33 proc.) popierają natomiast ideę, że oba kraje powinny dążyć do wspólnego spojrzenia na historię poprzez wzajemne kompromisy i pracę wspólnych komisji historyków, a nie polityków.

Z sondażu wynika również, że tylko 5 proc. Ukraińców wybrało opcje konfrontacyjne. Spośród nich 1 proc. uważa, że Ukraina powinna spełniać wszystkie wymagania Polski i przyjąć polską narrację historii, natomiast 4 proc. ankietowanych jest zdania, że to Polska powinna zmienić swoje stanowisko i zaakceptować ukraińską wersję historii.

5 proc. respondentów nie wskazało konkretnej odpowiedzi.

"Ukraina nie powinna dyktować swojej polityki historycznej sąsiadom"

Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii zauważa, że wyniki nowego sondażu odzwierciedlają wcześniejsze badania.

Jako przykład podano sondaż z jesieni 2023 roku, w którym większość Ukraińców (55 proc.) wskazywało, że ich kraj nie powinien koordynować swojej polityki dotyczącej honorowania bohaterów historycznych z sąsiednimi krajami.

Jednocześnie 60 proc. ankietowanych uznało, że tego samego wobec Ukrainy nie powinny robić państwa sąsiednie.

"Ukraina nie powinna dyktować swojej polityki historycznej sąsiadom, ale inne państwa nie powinny ingerować w ukraińską wizję przeszłości" - podsumowuje Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii.





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