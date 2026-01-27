Kryzys w Minnesocie. Joe Biden reaguje: Ofiarą jest własny naród

"W USA nie ma miejsca na przemoc i terror, zwłaszcza gdy ofiarą jest własny naród" - napisał Joe Biden, odnosząc się do śmierci Renee Good i Alexa Prettiego w Minnesocie. Były prezydent USA pochwalił mieszkańców stanu za protesty przeciwko działaniom federalnym i zaapelował o sprawiedliwe i transparentne śledztwa w sprawie obu przypadków.

Prezydent Joe Biden przemawia przy mikrofonie na tle ulicy miasta, na której widoczne są liczne wojskowe pojazdy opancerzone, policja oraz zgromadzeni funkcjonariusze. W tle zimowa sceneria i zabudowa miejska.
Minnesota. Joe Biden reaguje na śmierć Renee Good i Alexa Prettiego

Były prezydent USA Joe Biden w oświadczeniu na platformie X podkreślił, że wydarzenia z Minneapolis "zdradzają najbardziej podstawowe wartości jako Amerykanów".

"Nie jesteśmy krajem, który strzela do naszych obywateli na ulicy. Nie jesteśmy krajem, w którym pozwala się na brutalne traktowanie obywateli za to, że korzystają ze swoich konstytucyjnych praw. Nie jesteśmy krajem, który depcze czwartą poprawkę i toleruje terroryzowanie naszych sąsiadów" - napisał Biden w mediach społecznościowych.

Czwarta poprawka do konstytucji USA gwarantuje prawo do nietykalności osobistej.

    Biden ocenił, że mieszkańcy Minnesoty pozostają silni, pomagając sobie nawzajem ""w niewyobrażalnych okolicznościach, sprzeciwiają się niesprawiedliwości i pociągają rząd do odpowiedzialności wobec społeczeństwa".

    Były prezydent zaznaczył, że mieszkańcy tego stanu "przypomnieli wszystkim, co to znaczy być Amerykanami" i że "wycierpieli już wystarczająco dużo z rąk obecnej administracji".

    Krytyczna sytuacja w Minnesocie. Biden apeluje

    Joe Biden zaapelował o "pełne, sprawiedliwe i transparentne śledztwo" w sprawie śmierci Renee Good i Alexa Prettiego. Good została zastrzelona przez funkcjonariusza ICE po tym, jak władze twierdziły, że próbowała staranować agenta ICE SUV-em. Pretti zginął z kolei postrzelony przez funkcjonariusza.

    "Jill i ja przesyłamy siłę rodzinom i społecznościom, które kochały Alexa Prettiego i Renee Good, podczas gdy wszyscy opłakujemy ich bezsensowną śmierć" - napisał Biden, odnosząc się do swojej żony, byłej pierwszej damy Jill Biden.

    Biały Dom reaguje na kryzys w Minnesocie

    Śmierć Prettiego i Good wywołała falę komentarzy politycznych. Demokraci i niektórzy republikanie wezwali do bezstronnego dochodzenia.

      Senator Bill Cassidy ostrzegł, że "wiarygodność ICE i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego jest zagrożona", a senator Thom Tillis podkreślił, że próby zamknięcia śledztwa "wyrządzają ogromną krzywdę narodowi".

      W poniedziałek Donald Trump poinformował, że w obliczu narastającego kryzysu przeprowadził rozmowę telefoniczną z gubernatorem Minnesoty Timem Walzem.

      "Gubernator Tim Walz zadzwonił do mnie z prośbą o współpracę w sprawie Minnesoty. To była bardzo dobra rozmowa, w zasadzie to zdaje się, że nadawaliśmy na podobnych falach" - przekazał prezydent USA za pośrednictwem Truth Social.

      Podczas rozmowy Walz miał zostać poinformowany, że do Minnesoty oddelegowany został specjalny wysłannik Białego Domu Tom Homan.

