W skrócie Joe Biden wyraził zaniepokojenie wydarzeniami w Minnesocie, podkreślając naruszenie podstawowych wartości amerykańskich.

Wezwał do pełnych, sprawiedliwych i transparentnych śledztw w sprawie śmierci Renee Good i Alexa Prettiego.

Śmierć obywateli wywołała reakcje polityków oraz decyzję o wysłaniu specjalnego wysłannika Białego Domu do Minnesoty.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Były prezydent USA Joe Biden w oświadczeniu na platformie X podkreślił, że wydarzenia z Minneapolis "zdradzają najbardziej podstawowe wartości jako Amerykanów".

"Nie jesteśmy krajem, który strzela do naszych obywateli na ulicy. Nie jesteśmy krajem, w którym pozwala się na brutalne traktowanie obywateli za to, że korzystają ze swoich konstytucyjnych praw. Nie jesteśmy krajem, który depcze czwartą poprawkę i toleruje terroryzowanie naszych sąsiadów" - napisał Biden w mediach społecznościowych.

Czwarta poprawka do konstytucji USA gwarantuje prawo do nietykalności osobistej.

Biden ocenił, że mieszkańcy Minnesoty pozostają silni, pomagając sobie nawzajem ""w niewyobrażalnych okolicznościach, sprzeciwiają się niesprawiedliwości i pociągają rząd do odpowiedzialności wobec społeczeństwa".

Były prezydent zaznaczył, że mieszkańcy tego stanu "przypomnieli wszystkim, co to znaczy być Amerykanami" i że "wycierpieli już wystarczająco dużo z rąk obecnej administracji".

Krytyczna sytuacja w Minnesocie. Biden apeluje

Joe Biden zaapelował o "pełne, sprawiedliwe i transparentne śledztwo" w sprawie śmierci Renee Good i Alexa Prettiego. Good została zastrzelona przez funkcjonariusza ICE po tym, jak władze twierdziły, że próbowała staranować agenta ICE SUV-em. Pretti zginął z kolei postrzelony przez funkcjonariusza.

"Jill i ja przesyłamy siłę rodzinom i społecznościom, które kochały Alexa Prettiego i Renee Good, podczas gdy wszyscy opłakujemy ich bezsensowną śmierć" - napisał Biden, odnosząc się do swojej żony, byłej pierwszej damy Jill Biden.

Biały Dom reaguje na kryzys w Minnesocie

Śmierć Prettiego i Good wywołała falę komentarzy politycznych. Demokraci i niektórzy republikanie wezwali do bezstronnego dochodzenia.

Senator Bill Cassidy ostrzegł, że "wiarygodność ICE i Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego jest zagrożona", a senator Thom Tillis podkreślił, że próby zamknięcia śledztwa "wyrządzają ogromną krzywdę narodowi".

W poniedziałek Donald Trump poinformował, że w obliczu narastającego kryzysu przeprowadził rozmowę telefoniczną z gubernatorem Minnesoty Timem Walzem.

"Gubernator Tim Walz zadzwonił do mnie z prośbą o współpracę w sprawie Minnesoty. To była bardzo dobra rozmowa, w zasadzie to zdaje się, że nadawaliśmy na podobnych falach" - przekazał prezydent USA za pośrednictwem Truth Social.

Podczas rozmowy Walz miał zostać poinformowany, że do Minnesoty oddelegowany został specjalny wysłannik Białego Domu Tom Homan.

Szef BBN w ''Gościu Wydarzeń'' o Bogdanie Klichu: Ataki na Trumpa unieważniają kandydaturę na ambasadora Polsat News Polsat News