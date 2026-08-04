W skrócie Unia Europejska zaoferowała Hiszpanii nadzwyczajne wsparcie finansowe, aby wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej w Ceucie.

W zeszłym tygodniu około 70 tys. osób przekroczyło granicę Ceuty z Marokiem, a większość z tych migrantów opuściła już miasto.

Francja we współpracy z Włochami zdecydowała o wzmocnieniu kontroli na granicy.

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Ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych w strefie Schengen podczas nadzwyczajnej wideokonferencji, która odbyła się we wtorek, omówili sytuację w Ceucie, eksklawie Hiszpanii w Afryce Północnej.

Jak poinformował Jim O'Callaghan, minister sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i migracji Irlandii, która obecnie sprawuje rotacyjną prezydencję w UE, szefowie resortów spraw wewnętrznych państw członkowskich UE oświadczyli, że są zjednoczeni i gotowi wesprzeć Hiszpanię w jej wysiłkach na rzecz ochrony jej granic zewnętrznych.

W zeszłym tygodniu tysiące osób przedostało się do Ceuty z Maroka.

Ceuta. Unia Europejska ze wsparciem dla Hiszpanii

Unijny komisarz ds. wewnętrznych i migracji Magnus Brunner po spotkaniu poświęconym kwestii migracji poinformował, że UE zaoferowała Hiszpanii pomoc, w tym nadzwyczajne wsparcie finansowe, aby wzmocnić ochronę granicy zewnętrznej w Ceucie.

Dodał, że wydarzenia, do których doszło w zeszłym tygodniu, kiedy to około 70 tys. osób przekroczyło granicę hiszpańskiej eksklawy z Marokiem, były podsycane przez siatki przemytników oraz dezinformację w mediach społecznościowych.

- Unia Europejska nie dostrzega bezpośredniego związku między wydarzeniami w Ceucie a niedawną, przeprowadzoną przez Hiszpanię zakrojoną na szeroką skalę legalizacją pobytu nielegalnych imigrantów z Ameryki Łacińskiej - podkreślił Brunner.

Zaznaczył jednak, że decyzja Hiszpanii o legalizacji pobytu tych imigrantów nie została odebrana jako pozytywny sygnał dla pozostałych państw Wspólnoty.

Chaos w Ceucie. Większość migrantów opuściło eksklawę

Hiszpański minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska w rozmowie z dziennikarzami mówił, że spotkanie ministrów spraw wewnętrznych UE poświęcone masowemu napływowi migrantów do Ceuty "przebiegło w konstruktywnej atmosferze", a państwa członkowskie doceniły "natychmiastową i skuteczną" reakcję Madrytu.

Grande-Marlaska powiedział, że około 70 z 72 tys. migrantów, którzy wkroczyli do Ceuty, opuściło już to miasto. Dodał też, że strefa Schengen nigdy nie była zagrożona, ponieważ północnoafrykańska eksklawa nie jest objęta układem.

Według Grande-Marlaski hiszpańskie służby wywiadowcze nie miały żadnych sygnałów o zbliżającym się masowym napływie na granicę w Ceucie.

- Nie było żadnego zgłoszenia, żadnego ostrzeżenia - powiedział hiszpański minister. - Niestety, takie rzeczy mogą się zdarzyć, ale pamiętajmy też, że jesteśmy gotowi natychmiast zareagować na tego rodzaju kryzys - dodał.

Minister podkreślał, że Madryt "działał tak szybko, jak to możliwe", aby zainstalować barierę morską u wybrzeży Ceuty. Grande-Marlaska przywołał lipcowe orzeczenia hiszpańskiego sądu najwyższego, zgodnie z którym migranci, którzy przypłynęli do Hiszpanii, nie mogą być natychmiast deportowani, jeśli nie ma zainstalowanej bariery.

Reakcja na wydarzenia w Ceucie. Kraje wzmacniają kontrole na granicy

Jak z kolei powiedział minister spraw wewnętrznych Francji Laurent Nunez, hiszpański minister informował swoich unijnych kolegów, że wstępna liczba ofiar śmiertelnych zeszłotygodniowego kryzysu migracyjnego wyniosła 75 osób.

Nunez mówił, iż w ciągu ostatnich dni z Ceuty wydalono około 70 tys. migrantów.

Powiedział też, że wszyscy ministrowie UE, uczestniczący we wtorkowej wideokonferencji, pochwalili rząd Hiszpanii za sposób, w jaki poradził sobie z kryzysem.

Francuski minister poinformował również, że Paryż we współpracy z włoskimi władzami postanowił wzmocnić kontrole na granicy z Włochami.



