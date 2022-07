Gove w środę miał powiedzieć Johnsonowi, że "jego czas się skończył i powinien złożyć rezygnację". Nie był jednak w grupie kilku ministrów, którzy udali się w środę wieczorem na Downing Street, by przekonać Johnsona do dymisji.

W gronie "nakłaniających" byli m.in. nowo mianowany minister finansów Nadhim Zahawi, szefowa MSW Priti Patel, minister transportu Grant Shapps i minister biznesu Kwasi Kwarteng.

Kryzys w rządzie Borisa Johnsona. Ponad 40 odejść z gabinetu

Tymczasem liczba posłów, którzy od wtorkowego późnego popołudnia złożyli rezygnację ze stanowisk rządowych wzrosła do 42. W zdecydowanej większości chodzi o wiceministrów i podsekretarzy stanu.

Tę falę rozpoczęli dwaj kluczowi członkowie ścisłego gabinetu Johnsona: minister finansów Rishi Sunak i minister zdrowia Sajid Javid.

W środę wieczorem poseł James Duddrigde, który pełni funkcję parlamentarnego sekretarza premiera, co również jest niższym stanowiskiem rządowym, przekazał, że Johnson jest w "pogodnym nastroju i będzie walczył dalej".

- Ma mandat 14 milionów wyborców i tak wiele do zrobienia dla kraju. Spodziewam się, że dokona nominacji na wyższe stanowiska w gabinecie tego wieczoru i nie mogę się doczekać, aby usłyszeć, co premier i jego fantastyczny minister Nadhim Zahawi mają do powiedzenia jutro - powiedział Duddridge.

Później jednak wyjaśniono, że plan dla gospodarki Johnson i Zahawi przedstawią nie w czwartek, lecz w przyszłym tygodniu.

Zdjęcie Boris Johnson (z lewej) i Michael Gove (z prawej) / AFP

Obyczajowy skandal w brytyjskim rządzie. Wpływowy polityk miał molestować mężczyzn

Źródłem kryzysu na politycznych szczytach w Wielkiej Brytanii jest sprawa posła Chrisa Pinchera, byłego już zastępcy whipa, czyli osoby odpowiedzialnej za dyscyplinę w klubie poselskim.

Na to stanowisko powołał go Johnson, a wcześniej brytyjski premier powierzył mu fotel wiceministra spraw zagranicznych, choć wiedział o kierowanych wobec niego zarzutach dotyczących molestowania seksualnego mężczyzn.

Sprawę pogorszyły mało wiarygodne i - jak wszystko wskazuje - nieprawdziwe wyjaśnienia, które przez ostatnie kilka dni składał rzecznik premiera.