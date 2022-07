Kryzys rządowy we Włoszech. "Sytuacja zmierza ku upadkowi"

Głosowanie, które miało być kluczowe dla przyszłości rządu, zakończyło się faktycznie jego porażką i rozpadem koalicji. W 315-osobowym Senacie za wotum głosowało 95 parlamentarzystów, a przeciw - 38.

Draghi: Kryzys przychodzi w trudnym monencie dla Włoch

Nie wiadomo, co w tej sytuacji zrobi premier Mario Draghi, który już w czwartek pierwszy raz złożył dymisję, odrzuconą przez prezydenta Sergio Mattarellę. Szef rządu udał się do głowy państwa i rozmawiał z nim o swojej politycznej przyszłości.

Wcześniej Draghi przekonywał senatorów, że obywatele chcą, by koalicja trwała do wyborów na początku 2023 roku. - Jedynym sposobem, byśmy pozostali razem w koalicji, jest odbudowa tego paktu, z odwagą, altruizmem i wiarygodnością - ocenił szef rządu w Rzymie, cytowany przez Reutera.

Kryzys na szczytach władzy przychodzi w trudnym czasie dla Włoch, ponieważ są one zadłużone. Trzecia co do wielkości gospodarka w strefie euro boryka się ze skutkami decyzji Europejskiego Banku Centralnego, który postanowił zaostrzyć politykę monetarną.