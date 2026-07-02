W skrócie Oleksandr Sushko uważa, że dialog dotyczący wspólnej historii oraz współpraca ekonomiczna i militarna mogą pomóc w przełamaniu polsko-ukraińskiego impasu.

W opinii autora napięcie wokół nadania imienia "bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek wojskowych może eskalować i przenieść się na inne sfery.

Według tekstu możliwe są cztery kierunki łagodzenia konfliktu: dialog historyczny, współpraca w zakresie bezpieczeństwa, wspólne działania gospodarcze oraz integracja społeczeństw.

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Oleksandr Suschko opublikował obszerny tekst w popularnym ukraińskim portalu Dzerkało Tyżnia (Lustro Tygodnia), w którym opisuje przyczyny polsko-ukraińskiego kryzysu, narastającego od kilku tygodni.

Zauważył on, że sprawa gloryfikacji OUN i UPA nie jest nowa. Akty prawne, które prowadzą do wychwalania członków nacjonalistycznego podziemia niepodległościowe zostały przyjęte przez rząd w Kijowie w 2015 roku.

Ukraiński politolog: Historyczny konflikt niekorzystny dla Polski i Ukrainy

Niedawna awantura o nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i reakcja Karola Nawrockiego spowodowała jednak, że spór wybuchł na niespotykaną skalę.

Autor tekstu ostrzega, że konflikt może wyjść poza politykę i przejść na sferę gospodarczą, społeczną i gospodarczą, a w skrajnym przypadku nawet na wojskową. Jego zdaniem, byłoby to katastrofalne dla obu państw.

"Ta sytuacja nie może trwać długo: bez deeskalacji na ścieżce politycznej technokratyczna i pragmatyczna strona współpracy prędzej czy później zostanie pozbawiona niezbędnego wsparcia i ulegnie erozji" - przekonuje Sushko.

Cztery tory wyjścia z kryzysu: Współpraca gospodarcza, wojskowa, kulturalna i społeczna

Politolog opisał w swoim artykule "mapę" wyjścia z kryzysu. Jego zdaniem można do tego doprowadzić dzięki "zasadzie poszczególnych torów".

Chodzi o cztery ścieżki, które powinny zostać równolegle podjęte przez oba państwa.

"Pierwszy tor - symboliczny i pamiątkowy - jest najbardziej wrażliwy i najmniej nadaje się do szybkich decyzji. Potrzebny jest tu tolerancyjny, uporządkowany dialog z udziałem historyków, społeczeństwa obywatelskiego, a być może także Kościołów" - tłumaczy Sushko.

"Druga ścieżka - bezpieczeństwa i obrony - jest najpilniejsza. Korytarz polskiego wsparcia dla Ukrainy musi być zachowany i rozszerzany niezależnie od symbolicznych sporów. Integracja obronna Polski i Ukrainy jest priorytetem strategicznym o wymiarze praktycznym" - dodaje.

"Trzeci tor - gospodarczy - jest najbardziej korzystny dla obu stron i ściśle związany z procesem przystąpienia Ukrainy do UE. Rola Polski jako centrum odbudowy Ukrainy leży w interesie obu krajów i może być pogłębiona poprzez konkretne mechanizmy instytucjonalne" - przekonuje autor.

Jednak najistotniejszy - czwarty tor dotyczy integracji polskiego i ukraińskiego społeczeństwa.

"Interakcje między społeczeństwami polskimi i ukraińskimi, które od 2022 roku znacznie się zdywersyfikowały, stanowią podstawę do zbudowania prawdziwego pojednania" - czytamy w tekście.

"Rosja próbuje rozbić stosunki polsko-ukraińskie"

W podsumowaniu autor przekonuje, że na obecnym konflikcie zyskuje tylko Rosja.

"Zarządzanie konfliktem wymaga świadomości: każda decyzja eskalacyjna automatycznie staje się zasobem dla tych, którzy dążą do zniszczenia obu krajów" - przestrzega.

"Polskie bezpieczeństwo potrzebuje Ukrainy, która będzie się opierać. Bezpieczeństwo Ukrainy potrzebuje Polski, która pozostaje aktywnym partnerem. Chmura nad stosunkami polsko-ukraińskimi w czerwcu 2026 roku jest realna. Jednak ten konflikt nie jest na tyle nie do pokonania, by stać się śmiertelny" - napisał w podsumowaniu politolog.

Źródło: Dzerkało Tyżnia





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