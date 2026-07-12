Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Kryzys paliwowy w Rosji. Urzędnicy i nauczyciele ruszają na pomoc kierowcom

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

W części Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw, gdzie ich zadaniem będzie "uspokajanie kierowców" - informuje portal Radia Swoboda. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową. Pedagodzy nie są jednak zachwyceni, pojawia się zapowiedź pierwszej akcji protestacyjnej.

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Samochody stają w kolejkach na stacjach benzynowych
Kolejki na rosyjskich stacjach benzynowychIGOR IVANKOAFP

W skrócie

  • Władze rosyjskie wprowadziły nadzwyczajne środki na stacjach benzynowych, angażując nauczycieli i urzędników do uspokajania kierowców i kontrolowania sytuacji.
  • W wielu regionach Rosji mieszkańcy otrzymują informacje o wprowadzeniu systemów ograniczających tankowanie, takich jak przydziały według numerów rejestracyjnych i elektroniczna rejestracja.
  • Niedobory paliw są wynikiem ataków na rosyjską infrastrukturę naftową, a rząd wprowadził zakaz eksportu paliw i planuje zwiększyć produkcję oraz import.
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Rosyjskie władze podejmują kolejne nadzwyczajne działania mające ograniczyć skutki niedoboru paliw.

W położonym nad morzami Czarnym i Azowskim Kraju Krasnodarskim do dyżurowania na stacjach benzynowych zostali skierowani przebywający obecnie na wakacyjnych urlopach nauczyciele, którzy mają uspokajać kierowców i dbać o spokój. W zamian dostają herbatę i kawę.

Rosja. Nauczyciele i urzędnicy "pomagają" na stacjach benzynowych

W innych regionach do podobnych zadań angażowani są urzędnicy i członkowie organizacji społecznych.

Działania takie wywołały falę krytyki w mediach społecznościowych. "Antijob.net", kanał na Telegramie zajmujący się monitorowaniem naruszeń praw pracowniczych, przytoczył komentarz jednej z nauczycielek: "My, młodzi nauczyciele, ważymy mniej niż 50 kilogramów i mamy uspokajać rozwścieczonych ludzi na stacji paliw. Za darmo i obowiązkowo, (...) inaczej mogą grozi nam zwolnienie z pracy".

Władze regionalne zaprzeczają, by nauczyciele byli zmuszani do takich dyżurów. W rozmowie z portalem Żywaja Kubań przedstawiciele administracji zapewnili, że zgłaszają się wyłącznie mężczyźni i robią to dobrowolnie.

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Mateusz Balcerek

Podobne rozwiązania wprowadzane mają być także w innych częściach Rosji. W obwodzie pskowskim lokalne władze poszukują "wolontariuszy" do dyżurów na stacjach sieci Surgutnieftiegaz. Ich zadaniem ma być informowanie kierowców o zasadach sprzedaży paliwa oraz pomoc w regulowaniu kolejek. Na stacjach spółki Pskownieftieprodukt dyżury pełnią z kolei członkowie drużyn obywatelskich.

Według portalu 7x7, w Karelii, Mordowii oraz obwodach orłowskim, niżnonowogrodzkim, lipieckim, pskowskim, astrachańskim i kirowskim mieszkańcy otrzymują wiadomości SMS informujące o planowanym wydawaniu benzyny według parzystych i nieparzystych numerów rejestracyjnych pojazdów. Władze obwodu irkuckiego zaproponowały natomiast wprowadzenie elektronicznej rejestracji na tankowanie, aby ograniczyć kolejki.

Pogłębia się kryzys paliwowy w Rosji. Jest zapowiedź akcji protestacyjnej

Jak podał portal Nowaja Gazieta Jewropa, od 1 maja w serwisie Telegram opublikowano ponad 6,6 tys. postów i blisko 40 tys. komentarzy dotyczących kryzysu paliwowego. Najwięcej dyskusji dotyczy anektowanego przez Rosję Krymu, a także Moskwy, Kraju Krasnodarskiego, obwodów rostowskiego i moskiewskiego oraz okupowanych terenów Ukrainy.

Jedyną dotąd zapowiedzianą publiczną akcją protestacyjną jest zgłoszenie w Permie zamiaru organizacji wiecu przeciwko niedoborom benzyny. Doniesień o większych protestach w innych regionach dotychczas nie odnotowano.

Niedobory paliw są efektem ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie i infrastrukturę naftową. W odpowiedzi Moskwa zakazała eksportu benzyny, oleju napędowego i paliwa lotniczego. Wicepremier Aleksandr Nowak zapowiedział rozpoczęcie importu paliw oraz zwiększenie produkcji, jednak według agencji Reutera krajowa produkcja zaspokaja obecnie jedynie około 65 proc. bieżącego zapotrzebowania.

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