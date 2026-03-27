W skrócie Kuba otrzymała ponad 15 tysięcy ton ryżu z Chin, a chińskie władze zapowiedziały przekazanie łącznie 60 tysięcy ton zboża.

ONZ ostrzega przed poważnymi konsekwencjami humanitarnymi w związku z kryzysem energetycznym na Kubie oraz zaproponowała plan awaryjny i monitorowanie zużycia paliwa.

Waszyngton częściowo złagodził embargo, umożliwiając sprzedaż ropy do kubańskiego sektora prywatnego.

Media sprecyzowały, że transport 15,6 tys. ton ryżu z Chin odbył się pływającym pod banderą Panamy statkiem Loyalty Hong. Ładunek trafił w środę do portu w Hawanie.

Wcześniej blisko 10 tys. ton ryżu przesłanego z Chin rozdystrybuowano w aglomeracji Hawany oraz Santiago de Cuba. Chińskie władze zapowiedziały przekazanie łącznie 60 tys. ton zboża dla Kubańczyków.

Pomoc humanitarna, w tym dostawy jedzenia, napłynęły także z innych krajów dzięki aktywistom organizacji Nuestra America Convoy. Według serwisu NBC Miami ich flotylla miała dostarczyć około 20 ton tych środków.

W wydanym oświadczeniu władze Kuby zapewniły, że "dystrybucja ryżu odbędzie się w sposób bezpłatny, uwzględniając grupy najbardziej wymagające opieki, takie jak kobiety ciężarne, dzieci oraz seniorzy".

Z powodu kryzysu energetycznego Kuba przeżywa największe trudności w zaopatrzeniu mieszkańców - w żywność, paliwa i inne surowce niezbędne do funkcjonowania kraju - od czasu zakończonej w 1959 r. rewolucji komunistycznej. W większości regionów wyspy panują wielogodzinne niedobory prądu oraz wody pitnej.

U źródeł pogłębiającego się paraliżu wyspy jest zmiana na szczytach władzy w Wenezueli. Kraj ten, który pod rządami Nicolasa Maduro był największym dostawcą ropy na Kubę, po jego zatrzymaniu 3 stycznia przez wojska amerykańskie zaprzestał transportu surowca na wyspę. W obawie przed amerykańskimi sankcjami eksport ropy do Hawany wstrzymał również Meksyk.

ONZ rozmawia z Waszyngtonem. Chce pomóc Kubie

Organizacja Narodów Zjednoczonych zaproponowała plan awaryjny dla Kuby, w tym monitorowanie zużycia paliwa na potrzeby humanitarne. Francisco Pichon, koordynator działań ONZ w regionie, poinformował w środę, że budżet na regulację kryzysu wyniósłby 94,1 mln dolarów (blisko 349 mln zł).

- Jeśli obecna sytuacja się utrzyma, a zapasy paliwa w kraju się wyczerpią, obawiamy się szybkiego pogorszenia sytuacji, z potencjalną utratą życia - powiedział w rozmowie z AFP. - Wykonalność i realizacja tego planu działania oczywiście zależy od rozwiązań paliwowych - dodał.

Model śledzenia zużycia paliwa ONZ na Kubie miałby zagwarantować, że surowiec trafi do mieszkańców, a nie zostanie wykorzystany przez rząd. - Wszystkie rozwiązania są rozważane, w tym współpraca z sektorem pozarządowym - zapewnił Pichon.

Szef ONZ: Kuba ryzykuje humanitarny upadek

Waszyngton w zeszłym miesiącu nieco złagodził embargo, aby umożliwić sprzedaż ropy do małego kubańskiego sektora prywatnego.

Z kolei szef ONZ Antonio Guterres ostrzegł w zeszłym miesiącu, że Kuba ryzykuje humanitarny "upadek", jeśli odmówi się jej ropy. Tylko w ubiegłym tygodniu nastąpiły dwie ogólnokrajowe przerwy zasilania energetycznego, a regularnie dochodzi do miejscowych, utrzymując się ponad 20 godzin, braków dostaw prądu.

Jednocześnie sami Kubańczycy nie pozostają bierni. Przykładem jest 56-letni Juan Carlos Pino, mechanik z miasteczka Aguacate, który zmodyfikował swojego Fiata 126p tak, aby mógł jeździć na węgiel drzewny.

