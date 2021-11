Kryzys na granicy. Debata w PE bez Mateusza Morawieckiego

Premier Mateusz Morawiecki nie wystąpi podczas wtorkowej debaty w Europarlamencie, poświęconej sytuacji na granicy Polski z Białorusią. Udział polskiego szefa rządu zakładano jeszcze we wtorek rano, ale na to, by zabrał głos, nie zgodzili się europosłowie - przekazała Dorota Bawołek, korespondentka Polsat News w Brukseli.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki w Europarlamencie; zdj. ilustracyjne / Polsat News