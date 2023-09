Francuskie terytorium zamorskie Majotta na Oceanie Indyjskim doświadcza obecnie największej suszy od dziesięcioleci, czyli od końca lat 90. ubiegłego wieku. Mieszkańcy wyspy narzekają na jakość wody w kranach oraz na coraz większe jej niedobory. W wyniku braku opadów deszczu mieszkańcy archipelagu od 4 września dostęp do słodkiej wody mają średnio w ciągu dwóch na każde trzy dni, a i tak często jest ona niezdatna do picia.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Brązowa woda w kranach

Wraz z końcem pory deszczowej w kwietniu, główne zbiorniki wody na Majotcie były wypełnione w zaledwie połowie (rok temu w tym samym czasie były one wypełnione w 98 proc.). Od tego czasu padało tam w niewielkim stopniu, ponieważ okres od maja do listopada jest porą suchą.

Cytowani przez serwis France24.com mieszkańcy wyspy opisują, jak wygląda ich codzienne życie z niedoborem wody. W niektórych miejscach dostęp do wody jest odcinany nawet pięć razy w tygodniu, od godz. 16:00 do 18:00, a dodatkowo na 36 godzin w weekendy. W innych miejscach mieszkańcy tracą do niej dostęp nawet na dwa tygodnie.

Nawet jeśli w kranach pojawia się woda, to często okazuje się ona niezdatna do picia - alarmuje Estelle Youssouffa, parlamentarzystka pierwszej kadencji. W rozmowie z francuskim radiem RFI z 13 września opisywała, że z kranów płynie "brązowa woda, niezdatna do konsumpcji".

Chociaż miejscowa służba zdrowia zapewnia, że woda jest zdatna do picia i "może być spożywana bez systematycznego gotowania", to jednocześnie zaleca mieszkańcom gotowanie wody z kranów przed wypiciem, używaniem w kuchni lub myciem zębów. Zaleca to robić przez 12 godzin od przywrócenia dostaw wody, jeśli odcięcie trwało przez cały dzień.

Pomimo uspokajających komunikatów serwis informacyjny Outre-mer La 1ère donosi o wielu skargach na ból brzucha u konsumentów oraz o rosnącej sprzedaży środków na powstrzymanie biegunki w miejscowych aptekach.

Anonimowy mieszkaniec opowiada, że zarówno on, jak i członkowie jego rodziny dwa miesiące temu przestał pić wodę z kranu, ponieważ powodowała u nich ból brzucha. Obecnie piją tylko wodę butelkowaną.

Woda na wagę złota

Z powodu niedoborów oraz niskiej jakości wody w kranie mocno drożeje woda butelkowana. Na Majotcie sześć litrowych butelek wody kosztuje między 4 a 5 euro, jednak miejscami jej ceny dochodzą do nawet 12 euro, czyli ponad 50 zł. W Europie, w sklepach we Francji, tyle samo wody można kupić za około 2 euro.

Ceny wody na wyspie rosną, mimo nałożonego przez władze 18 czerwca zakazu ich windowania w sklepach. Zakaz nie jest skuteczny, ponieważ towar znika z półek niemal natychmiast po pojawieniu się i popyt przewyższa podaż.

Wysokie ceny w tym departamencie są szczególnie odczuwalne, zważywszy na fakt, że Majotta to najbiedniejszy departament we Francji. W 2018 roku 42 proc. mieszkańców regionu żyło za mniej niż 160 euro miesięcznie.

Były sekretarz stanu ds. terytoriów zamorskich Francji, Yves Jégo, sytuację na wyspie nazwał "niewybaczalną i niepojętą".

Przewidywalna katastrofa?

Jak wyjaśnia Fahad Idaroussi Tsimanda, naukowiec z instytutu Lagam w Montpellier, obecna sytuacja jest "katastrofalna", jednak była łatwa do przewidzenia. Według niego źródeł problemu można się doszukać w 1997 roku. Od tego czasu niewystarczająco inwestowano tam w infrastrukturę wodociągową, w której są liczne przecieki, a także obserwowano już zmiany klimatyczne, które skutkują niewielkimi opadami deszczu.

Według naukowca między 2010 a 2020 rokiem zanotowano mniej opadów, pomimo trwającej pory deszczowej.

Woda pitna na Majotcie pochodzi głównie z dwóch rezerwuarów. Jeden znajduje się w centrum wyspy, a drugi na północy. Jednak z powodu bezprecedensowej suszy w tym roku do 24 sierpnia oba zbiorniki wypełnione były tylko w 25 oraz w 14 proc. Dla porównania: w sierpniu 2022 roku te wartości wynosiły odpowiednio: 106 oraz 82 proc. Na wyspie w latach dwutysięcznych miał powstać trzeci zbiornik wodny, jednak prace nad nim wciąż trwają.

Za niedobory może też odpowiadać rosnąca liczba mieszkańców: w 2014 roku wyspę zamieszkiwały 224 tys. osób, zaś w 2022 roku ta liczba urosła do 310 tys.

Francja pracuje nad wodą

Francuski rząd w 2022 roku musiał przyznać, że instalacja odsalania wody morskiej na wyspie "nie produkuje oczekiwanej ilości wody" (2 tys. metrów sześciennych dziennie, zamiast spodziewanych 5,3 tys. m sześc.). Władze planują jednak przywrócić zakładowi pełną przepustowość do końca tego roku.

Oprócz tego planowane jest otwarcie kolejnego zakładu w sierpniu 2024 roku - ta instalacja ma produkować dziennie 10 tys. metrów sześciennych wody pitnej.

Aby uspokoić nastroje i zwiększyć zapasy, władze Francji zdecydowały o wysłaniu na Majottę okrętu transportowego marynarki wojennej z ładunkiem 600 tys. litrów wody pitnej. Jednostka, wysłana z wyspy Réunion, ma dotrzeć na Majottę 20 września.

Na miejscu dystrybucję wody będą nadzorować marynarze oraz członkowie Legii Cudzoziemskiej. Ich zadaniem będzie dopilnowanie, by otrzymali ją najbardziej potrzebujący.

Źródło: France24.com

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Czytaj także: