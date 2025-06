- Rząd federalny nie planuje udzielania dalszego wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym zajmującym się ratownictwem osób przepływających Morze Śródziemne, by dostać się do Europy - powiedział AFP informator z niemieckiego MSZ.

Od stycznia do początku czerwca ponad 57 tys. migrantów dotarło do Europy drogą morską - wynika z informacji przekazanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównie to mieszkańcy Egiptu i Bangladeszu, którzy stali się wiodącą narodowością opuszczającą wybrzeże Libii i udającą się do Włoch.