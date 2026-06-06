"Krytyczne zagrożenie" ze strony Izraela. Media dotarły do noty Pentagonu
Pentagon obawia się, że Izrael nasilił działania szpiegowskie wobec Stanów Zjednoczonych - ustaliło NBC News. Według informacji amerykańskich urzędników poziom zagrożenia ze strony jednego z najbliższych sojuszników USA został podniesiony do najwyższej kategorii.
W skrócie
- Według informacji amerykańskich urzędników Pentagon podniósł poziom zagrożenia szpiegowskiego ze strony Izraela do najwyższej kategorii.
- NBC News podało, że Agencja Wywiadu Obronnego USA określiła ryzyko inwigilacji przez Izrael jako krytyczne w związku z napięciami na linii Waszyngton-Jerozolima.
- Biały Dom i izraelska ambasada odrzuciły te zarzuty, jednak według informatorów NBC News ostatnie działania Izraela mają wykraczać poza standardowe praktyki.
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Izrael uchodzi za państwo posiadające jeden z najskuteczniejszych wywiadów, zwłaszcza w operacjach specjalnych. Izraelskie służby słyną z precyzyjnej inwigilacji struktur wrogich państw i ochrony swoich interesów na Bliskim Wschodzie.
Według kilku obecnych i byłych amerykańskich urzędników Stany Zjednoczone mogą paść kolejną ofiarą nasilonych działań wywiadowczych ze strony sojusznika, z którym prowadzą wojnę przeciwko Iranowi.
W tle pojawiają się doniesienia o trwającym od kilku tygodni nieporozumieniu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.
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Agencja Wywiadu Obronnego USA (DIA) miała w ostatnich tygodniach przeanalizować ryzyko zagrożenia inwigilacją we własne struktury rządowe w związku z narastającymi napięciami między Waszyngtonem a Jerozolimą - podało NBC News.
W wewnętrznych komunikacie - według ustaleń stacji - określono poziom zagrożenia jako "krytyczny".
Zgodnie z ustaleniami Departament Wojny USA obawia się, że Izrael zbiera informacje o najwyższych amerykańskich urzędnikach, próbując dotrzeć do poufnych rozmów administracji Donalda Trumpa oraz decyzji dotyczących wojny na Bliskim Wschodzie.
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Pentagon odmówił NBC News skomentowania ustaleń. Izraelska ambasada w Waszyngtonie, podobnie jak Biały Dom zaprzeczyły doniesieniom. Informatorzy stacji przekonują jednak, że ostatnie działania Izraela "wykraczają poza standardowe praktyki".
Byli amerykańscy dyplomaci - jak zauważa NBC News - zwracają uwagę, że zagrożenie wywiadowcze ze strony Izraelczyków nie jest wymysłem mediów.
Wysocy rangą urzędnicy USA podczas wizyt w Izraelu często korzystają z telefonów jednorazowych oraz specjalnie przygotowanych komputerów, aby nie dopuścić do przecieku informacji.
Za nowymi doniesieniami przemawiają także sprzeczki Trumpa i Netanjahu dotyczące strategii wobec Iranu. Prezydent USA ma dążyć do rozwiązania dyplomatycznego, podczas gdy izraelski premier opowiada się za wznowieniem intensywnych działań militarnych.
Źródła: NBC News, Reuters