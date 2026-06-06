"Krytyczne zagrożenie" ze strony Izraela. Media dotarły do noty Pentagonu

W skrócie Według informacji amerykańskich urzędników Pentagon podniósł poziom zagrożenia szpiegowskiego ze strony Izraela do najwyższej kategorii.

NBC News podało, że Agencja Wywiadu Obronnego USA określiła ryzyko inwigilacji przez Izrael jako krytyczne w związku z napięciami na linii Waszyngton-Jerozolima.

Biały Dom i izraelska ambasada odrzuciły te zarzuty, jednak według informatorów NBC News ostatnie działania Izraela mają wykraczać poza standardowe praktyki.

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Izrael uchodzi za państwo posiadające jeden z najskuteczniejszych wywiadów, zwłaszcza w operacjach specjalnych. Izraelskie służby słyną z precyzyjnej inwigilacji struktur wrogich państw i ochrony swoich interesów na Bliskim Wschodzie.

Według kilku obecnych i byłych amerykańskich urzędników Stany Zjednoczone mogą paść kolejną ofiarą nasilonych działań wywiadowczych ze strony sojusznika, z którym prowadzą wojnę przeciwko Iranowi.

W tle pojawiają się doniesienia o trwającym od kilku tygodni nieporozumieniu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.

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Agencja Wywiadu Obronnego USA (DIA) miała w ostatnich tygodniach przeanalizować ryzyko zagrożenia inwigilacją we własne struktury rządowe w związku z narastającymi napięciami między Waszyngtonem a Jerozolimą - podało NBC News.

W wewnętrznych komunikacie - według ustaleń stacji - określono poziom zagrożenia jako "krytyczny".

Zgodnie z ustaleniami Departament Wojny USA obawia się, że Izrael zbiera informacje o najwyższych amerykańskich urzędnikach, próbując dotrzeć do poufnych rozmów administracji Donalda Trumpa oraz decyzji dotyczących wojny na Bliskim Wschodzie.

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Pentagon odmówił NBC News skomentowania ustaleń. Izraelska ambasada w Waszyngtonie, podobnie jak Biały Dom zaprzeczyły doniesieniom. Informatorzy stacji przekonują jednak, że ostatnie działania Izraela "wykraczają poza standardowe praktyki".

Byli amerykańscy dyplomaci - jak zauważa NBC News - zwracają uwagę, że zagrożenie wywiadowcze ze strony Izraelczyków nie jest wymysłem mediów.

Wysocy rangą urzędnicy USA podczas wizyt w Izraelu często korzystają z telefonów jednorazowych oraz specjalnie przygotowanych komputerów, aby nie dopuścić do przecieku informacji.

Za nowymi doniesieniami przemawiają także sprzeczki Trumpa i Netanjahu dotyczące strategii wobec Iranu. Prezydent USA ma dążyć do rozwiązania dyplomatycznego, podczas gdy izraelski premier opowiada się za wznowieniem intensywnych działań militarnych.

Źródła: NBC News, Reuters





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