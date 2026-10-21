W skrócie Niektóre strony instytucji rządowych w Europie zostały wyłączone po odkryciu krytycznych luk w zabezpieczeniach PHP.

Twórcy PHP udostępnili poprawkę po ujawnieniu dwóch poważnych błędów, które pozwalały hakerom uzyskać dostęp do danych i zdalnie wykonywać kod na serwerze.

Biały Dom i premier Japonii ogłosili działania zapobiegawcze.

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PHP to język programowania służący do obsługi stron internetowych. Gdy użytkownik wczytuje stronę, serwer z uruchomionym PHP generuje jej zawartość i wysyła ją do przeglądarki. Jest to darmowe oprogramowanie typu open source, rozwijane przez wolontariuszy.

Jest to również jedno z najczęściej używanych oprogramowań w Internecie. Według serwisu W3Techs, który zajmuje się śledzeniem technologii internetowych, PHP obsługuje około 75 proc. stron internetowych, których język programowania można zidentyfikować.

Jest to silnik napędzający WordPress, na którym opiera się około 43 proc. wszystkich stron internetowych - od blogów i stron małych firm po portale rządowe, sklepy internetowe i serwisy informacyjne.

Krytyczne luki w systemie PHP

We wtorek twórcy PHP przekazali, że zidentyfikowali dwie krytyczne luki w zabezpieczeniach i wezwali użytkowników do aktualizacji stron natychmiast po opublikowaniu poprawki.

Luki te zostały odkryte dzięki sztucznej inteligencji. Zajmująca się cyberbezpieczeństwem firma FIZ określiła je mianem "najpoważniejszych nieprawidłowości, jakie kiedykolwiek wykryto".

W środę po południu twórcy PHP poinformowali, że nowa wersja, usuwająca dwie krytyczne luki w zabezpieczeniach, jest już dostępna i zachęcili użytkowników do natychmiastowej aktualizacji.

Hakerzy wykorzystują luki w systemie. Alerty w USA i Japonii

Wcześniej agencje ds. cyberbezpieczeństwa w Europie, otwiera się w nowym oknie, USA, Australii, otwiera się w nowym oknie i Japonii wezwały użytkowników PHP do natychmiastowej aktualizacji lub wyłączenia stron internetowych do czasu zainstalowania poprawek.

"Pierwsza odkryta luka dotyczy pobrania dokumentu ze strony internetowej. Złośliwy plik może umożliwić hakerowi zdalne wykonanie kodu (RCE) na serwerze" - wyjaśnił w komentarzu dla "Le Parisien" Guillaume Vassault-Houlière, założyciel i prezes YesWeHack.

"Mogą oni wówczas uzyskać hasła i nazwy użytkowników, a następnie wykorzystać je do uzyskania dostępu do bazy danych i kradzieży danych" - wytłumaczył.

Doniesienia o awarii zabezpieczeń w sieci. Biały Dom i premier Japonii reagują

Biały Dom, otwiera się w nowym oknie przekazał w komunikacie, że agencje federalne oceniają potencjalny wpływ awarii zabezpieczeń na systemy rządowe oraz infrastrukturę krytyczną; prowadzone są działania we współpracy z wiodącymi laboratoriami sztucznej inteligencji.

Premier Japonii zaapelowała za pośrednictwem platformy X, aby sprawdzić, czy publicznie dostępne witryny internetowe korzystają z języka PHP.

W ramach środków ostrożności swoje strony internetowe wyłączyły m.in. agencje rządowe i instytucje publiczne w Niemczech, otwiera się w nowym oknie, Holandii, Belgii, otwiera się w nowym oknie, Finlandii, otwiera się w nowym oknie i Francji, otwiera się w nowym oknie. W Holandii swoją stronę internetową wyłączyło Krajowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC).

Problem może dotyczyć wszystkich wersji PHP, począwszy od PHP 5, chociaż nie sprecyzowano jeszcze, które wersje są podatne na ataki.

Źródło: Reuters, BBC, "Le Parisien"



