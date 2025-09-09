Według statystyk, którymi dysponują holenderskie władze, co tydzień do kraju przybywa około 300 nowych obywateli Ukrainy, podczas gdy prawie wszystkie dostępne lokalizacje ich zakwaterowania są już zajęte. Są to głównie kobiety z dziećmi, ale zdarzają się też młodzi mężczyźni, którzy "wiedzą, że jest tu praca" - informuje portal holenderskiego nadawcy publicznego Nederlandse Omroep Stichting (NOS).

Jak doprecyzowano, zajęte są obecnie wszystkie z ponad 97 tys. miejsc w mieszkaniach komunalnych.

Związek Gmin Holenderskich (VNG) określa sytuację jako "bardzo krytyczną" i apeluje do rządu o podjęcie działań. Samorządowcy oczekują długoterminowego planu i dodatkowego finansowania.

Holandia. Ukraińcy ubiegają się o azyl

Utrecht jest jedną z gmin, w których niedawno po raz pierwszy musiano odmówić przyjęcia ukraińskich uchodźców. Co więcej, z powodu braku funduszy, miasto grozi zamknięciem schronisk. - Nie mamy pojęcia, co zrobimy dalej - mówi radna Rachel Streefland.

Budynki, w których mieszkają Ukraińcy, często nie są własnością samych gmin. W związku z tym muszą one płacić wysoki czynsz. Trudne jest także inwestowanie w nowe lokalizacje - wielu deweloperów wymaga bowiem gwarancji finansowych przed przystąpieniem do projektów, takich jak przebudowa budynków biurowych na te mieszkalne.

Zgodnie z prawem samorządy nie mają prawa odmówić Ukraińcom ubiegającym się o azyl, jednak czasami są do tego zmuszane. Z tego powodu Ukraińcy, którym odmówiono ochrony, wnieśli pozew przeciwko gminie Het Hogeland w Groningen. Sprawę przed sądem wygrali, ale gmina odwołała się od wyroku.

Radna Rachel Streefland postuluje, aby to pracodawcy finansowali mieszkania mężczyzn, którzy przyjechali do Holandii w celach zarobkowych. - Być może powinno to zostać zapisane w prawie - dodała.

Problem z Ukraińcami w Holandii. "Mogą spróbować w Polsce"

Gmina Dordrecht także musi regularnie odmawiać przyjęcia Ukraińców. Przyjęła tysiąc z nich, z których połowa mieszka w byłym budynku biurowym. W lutym zaplanowano jednak jego remont - a nowego zakwaterowania jak dotychczas brak.

W gminie co tydzień rejestruje się około dziesięciu Ukraińców. Gdy słyszą, że nie ma dla nich miejsca, próbują w innych samorządach. - Wiem, że tam też dostaną odmowę. Mogą więc spróbować w Niemczech, Polsce albo innym kraju. Ale tutaj, w Holandii, sprawa utknęła w martwym punkcie - mówi radny Wim van der Kruijff.

Ministerstwo ds. Azylu i Migracji podziela obawy holenderskich gmin i stwierdza, że zdarzają się "tragiczne sytuacje, kiedy to bezbronni uchodźcy nie otrzymują schronienia, którego potrzebują". Według rzecznika resortu kwestia, "kto zostanie umieszczony w którym łóżku" jest obecnie badana.

Holandia. Uchodźcy z Ukrainy na specjalnych zasadach

Ukraińcy mają w Holandii inny status niż uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl z innych krajów. Mają specjalny status pobytu, który oznacza, że nie muszą czekać na decyzję o przyznaniu azylu. Mogą przebywać w Holandii do marca 2027 roku i mieć prawo do opieki zdrowotnej, mieszkania i edukacji.

Jednak z powodu trudności, z jakimi borykają się samorządy, ministerstwo rozważa możliwość poproszenia samych Ukraińców o wkład finansowy. Chodzi o to, aby jeśli będą mieli dochód, mogli płacić czynsz, a nawet sami zapewnić sobie warunki bytowe.

Uchodźcy z Ukrainy. Polska, Niemcy, Czechy

Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 4,7 miliona Ukraińców uciekło za granicę. Większość z nich wyjechała do Polski i Niemiec.

W stosunku do liczby ludności kraju, najwięcej Ukraińców zamieszkuje Czechy: ponad 36 na tysiąc Czechów. Średnia europejska wynosi dziewięć Ukraińców na tysiąc mieszkańców. Holandia plasuje się tuż poniżej - na tysiąc obywateli Holandii przypada siedmiu Ukraińców.

