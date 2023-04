Rozczłonkowane ciało mężczyzny zamordowanego w latach 60. znaleziono podczas prac budowlanych w luksusowym domu w zamożnej dzielnicy mieszkaniowej, w której rozgrywane są najbardziej prestiżowe turnieje tenisowe.

Dramatyczne odkrycie podczas remontu. Model 3D ofiary morderstwa z lat 60.

Odkrycia dokonano w 2017 roku, kiedy firma remontowa prowadziła prace mające na celu rozbudowę obiektu. Pracownicy powiadomili właścicielkę domu o szokującym znalezisku. Początkowo myśleli, że to model szkieletu, ale szybko okazało się, że sprawa jest poważna.

- Wezwaliśmy policję, przyjechali technicy, byliśmy jakby w środku kryminalnego dramatu. Nie mówiłam dzieciom, by ich nie przestraszyć - relacjonuje na łamach portalu Evening Standard właścicielka domu, która wprowadziła się do niego 14 miesięcy przed odkryciem ciała.

Mężczyzna został pochowany w koszuli i czerwonym krawacie, którego szczątki znaleziono.

Morderstwo sprzed 60 lat. Szeroko zakrojone śledztwo

Po tym, jak na miejsce wezwano służby, rozpoczęło się szeroko zakrojone śledztwo. W wyniku przeprowadzonych czynności wykazano, że ofiara zmarła z powodu ciężkiej rany głowy.



Sprawę komentowała wtedy komisarz śledcza New Scotland Yard Kate Kieran. - Doszło do uderzenia w czaszkę, patolog uznał je za przyczynę śmierci. Mamy więc sprawę morderstwa. Nie bez powodu pochowano go w taki sposób, zamiast wezwać pomoc. Ktoś musi wiedzieć, kim jest ofiara. Chcemy podać jego nazwisko - przekazała Kieran.

Śledczy nie ustawali w staraniach, by zidentyfikować ofiarę. Sporządzono profil biologiczny mężczyzny. Antropolodzy uznają, że najprawdopodobniej pochodził z Azji, miał od 35 do 55 lat, był dobrze zbudowany.

Czy uda się rozwiązać 60-letnią tajemnicę?

Stan zębów pozwolił określić ekspertom także specyfikę diety ofiary, bo nie ujawniono śladów leczenia stomatologicznego. Ofiary nie udało się zidentyfikować z pomocą żadnych baz danych - czy tych kryminalistycznych, czy osób zaginionych.