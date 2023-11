Do dramatu doszło na autostradzie panamerykańskiej w dystrykcie Chame w Panamie . Droga była zakorkowana ze względu na protest aktywistów, którzy sprzeciwiają się umowie rządu Panamy z firmą First Quantum Minerals. Kanadyjczycy otrzymali zgodę na blisko 20-letnią eksploatację tamtejszych złóż miedzi .

Panama: Aktywiści zablokowali drogę. Emerytowany prawnik zaczął strzelać

Panama: Protesty aktywistów nabierają na sile

Protesty z dnia na dzień nabierają na sile i przybierają bardzo gwałtowny charakter. Często dochodzi do starć z policją. Do tej pory pod zarzutem wandalizmu i rabunków aresztowanych zostało ponad 500 uczestników demonstracji. Protesty wywołują także ogromną złość w społeczeństwie ze względu na swój charakter. Aktywiście wielokrotnie doprowadzali do blokad największych dróg w kraju, co powodowało ogromne zatory.