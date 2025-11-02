W skrócie Po wyborach prezydenckich w Tanzanii wybuchły krwawe protesty, w których - zdaniem opozycji - mogło zginąć kilkaset osób

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca unikanie podróży do Tanzanii i ostrzega przed brakiem możliwości uzyskania pomocy.

Opozycja nie uznaje zwycięstwa obecnej prezydentki, twierdząc, że wybory zostały sfałszowane.

Główna partia opozycyjna Chadema - Partia Demokracji i Postępu - podała, że podczas antyrządowych protestów w tym tygodniu zginęło 800 osób. Rząd jednak zaprzecza tym informacjom, określając je jako "stanowczo przesadzone". Władze Tanzanii odrzucają też zarzuty o łamanie praw człowieka w odniesieniu do osób biorących udział w protestach.

Jak podaje Reuters, wiele lotów międzynarodowych zostało odwołanych, a operacje w porcie Dar es Salaam, który jest węzłem importu i eksportu paliw wydobywanych w całym regionie, zostały zakłócone.

Polacy wezwani do opuszczenia Tanzanii. Trwają niebezpieczne protesty

Polska turystka, która zdołała uciec z Tanzanii, przekazała Interii, że konsulat zalecił jak najszybsze wydostanie się z kraju. Trudności mogą mieć jednak ci, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie wyjść z hoteli.

- Sytuacja jest dość napięta. Wyłączyli internet w całym kraju, sklepy i stacje benzynowe są zamknięte. Bardzo dużo lotów jest odwołanych. Dużo osób tkwi na lotniskach i nie bardzo wiadomo, co dalej robić, bo nawet tam jest problem z kupieniem jakiegokolwiek biletu, bo nie ma internetu - relacjonuje Interii turystka.

Polka przekazała nam również, że udało jej się zająć miejsce w ostatnim samolocie, który dostał wówczas zgodę na wylot. - Po nas wszystkie loty były odwołane. I z tego, co słyszałam, na Zanzibarze jest bardzo podobnie - dodała.

Komunikat polskiego rządu. "Odradzamy podróże"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże na całym terenie Zjednoczonej Republiki Tanzanii.

"W związku z gwałtownym zaostrzeniem sytuacji bezpieczeństwa - po wyborach prezydenckich i parlamentarnych 29 października 2025 r. - władze wprowadziły do odwołania godzinę policyjną w Dar es Salaam. Wzmożono na ulicach obecność sił wojskowych i policyjnych" - przekazano na stronie ministerstwa.

Resort ostrzegł również przed czasowymi przerwami w dostępie do internetu czy połączeń telefonicznych. Wezwanie pomocy może być w danym momencie niemożliwe.

Wybory prezydenckie w Tanzanii. Opozycja odrzuca zwycięstwo Samii Suluhu Hassan

Komisja wyborcza ogłosiła, że wybory prezydenckie w Tanzanii wygrała obecnie urzędująca Samia Suluhu Hassan. Głos na nią oddało 31,9 mln osób - co stanowi 97,66 proc. wszystkich głosujących. Frekwencja wyniosła niemal 87 proc.

Partia Chadema, która została wykluczona z wyborów za odmowę podpisania kodeksu postępowania i której lider Tundu Lissu został aresztowany pod zarzutem zdrady w kwietniu, oświadczyła w sobotę późnym wieczorem, że wyniki są "całkowicie sfabrykowane".

"CHADEMA zdecydowanie odrzuca tzw. wyniki wyborów ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą. Wyniki te nie mają oparcia w rzeczywistości, ponieważ prawda jest taka, że w Tanzanii nie odbyły się żadne prawdziwe wybory" - napisano w komunikacie.

"Ogólnokrajowe demonstracje są wyraźnym dowodem na to, że obywatele nie wzięli udziału w tym, co nazywa się wyborami, i że odrzucają każdego, kto wyłania się z tego wadliwego procesu wyborczego" - dodała partia w oświadczeniu.

