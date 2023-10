- Niech zrozumie się, że terroryzm i wojna nie prowadzą do żadnego rozwiązania, ale tylko do śmierci, do cierpienia wielu niewinnych. Wojna jest porażką, każda wojna jest porażką - dodał Ojciec Święty. Następnie biskup Rzymu wezwał do modlitwy o pokój w Izraelu i Palestynie.