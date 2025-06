Poruszono również temat kryzysu ziemniaczanego w Białorusi, który miał związek z eksportem do Rosji i podejrzeniami o sabotaż.

Łukaszenka zwrócił się do dziennikarzy. "Mała godzinna lekcja"

- Ludzie szli do lasów i zabierali ze sobą bydło, aby przetrwać. Krowa do dziś karmi ludzi. To nie tylko mleko, ale także mięso - powiedział.