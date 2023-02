Krótsza odsiadka za oddanie organu lub szpiku kostnego

Od dwóch miesięcy do roku - o tyle skrócić pobyt w więzieniu będą mogli osadzeni za oddanie szpiku kostnego lub narządu do przeszczepu. To propozycja zawarta w projekcie ustawy w amerykańskim stanie Massachusetts.

