Królowa Małgorzata w szpitalu. Duński dwór wydał komunikat

W skrócie Małgorzata II została przyjęta do szpitala w Kopenhadze z powodu dusznicy bolesnej i pozostanie tam przynajmniej do końca tygodnia.

W ostatnich latach monarchini miała problemy zdrowotne, które były powodem jej abdykacji oraz wcześniejszych pobytów w szpitalu.

Małgorzata II jest znana z wysiłków w celu modernizacji monarchii i zainteresowania sztuką oraz projektowaniem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Duński dwór królewski poinformował, że Małgorzata II została przyjęta do głównego szpitala w Kopenhadze Rigshospitalet w czwartek po południu. W oświadczeniu wskazano, że powodem jest dusznica bolesna.

"Jej Wysokość jest zmęczona, ale w dobrym nastroju" - zapewniono, dodając, że monarchini pozostanie w placówce na weekend. Na miejscu przejść ma badania oraz zostać poddana obserwacji.

Królowa Małgorzata w szpitalu. Duńska monarchini zmaga się z problemami zdrowotnymi

To już drugi raz w ciągu ostatnich dwóch lat, gdy królowa Małgorzata trafia do Righospitalet. W 2024 r. przyjęto ją tam na obserwację po upadku na zamku Fredensborg.

Problemy zdrowotne stały się też głównym powodem, dla którego w styczniu tego samego roku monarchini zdecydowała się na abdykację. Choć wcześniej zapewniała, że nie zrezygnuje ze swoich obowiązków, po poważnej operacji kręgosłupa w 2023 r. postanowiła zmienić zdanie.

Po 52 latach przekazała duński tron swojemu najstarszemu synowi Fryderykowi znanemu obecnie jako Fryderyk X.

Monarchini, projektantka, artystka. Wiele twarzy królowej Małgorzaty

Królowa Małgorzata II cieszy się sympatią Duńczyków ze względu na działania związane z modernizacją monarchii. Jest też miłośniczką sztuki i artystką. Zajmowała się projektowaniem kostiumów i ilustracją książek - jej dzieła pojawiły się m.in. w jednym z wydań "Władcy pierścieni" Tolkiena.

Ostatnie tygodnie były dla monarchini wyjątkowo intensywnym czasem - oprócz publicznych wystąpień, udała się w podróż do Szwecji, gdzie świętowała 80. urodziny tamtejszego króla, Karola XVI Gustawa.

Źródła: Reuters, Euronews, The Star

Kryzys w ochronie zdrowia. Minister zadowolona, lewica ma pomysł, a szpitale bez pieniędzy Polsat News