Królowa Elżbieta nie żyje. Książę William i księżna Kate z nowymi tytułami

William i Kate nosili do tej pory tytuły księcia i księżnej Cambridge, zaś tytuł księżnej Kornwalii miała żona dotychczasowego następcy tronu, Karola - Camilla.

W związku ze śmiercią królowej Elżbiety II, jej najstarszy syn automatycznie przejął tron, przyjmując imię Karola III, z kolei jego starszy syn William został następcą tronu. To powoduje również zmiany w tytułowaniu.

Nie żyje królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II

"Królowa zmarła spokojnie w Balmoral dziś po południu. Król i Królowa Konsorta pozostaną dziś wieczorem w Balmoral, a jutro wrócą do Londynu" - napisano o śmierci Elżbiety II w oficjalnym komunikacie. Wcześniej Brytyjczycy "wstrzymali oddech" na kilka godzin po tym, jak służby pałacowe podały w komunikacie, że stan zdrowia królowej znacząco się pogorszył.

Brytyjska premier została poinformowana o sprawie podczas swojego przemówienia w Izbie. Nagle parlamentarzyści zaczęli podawać sobie karteczkę, na której była informacja, której treści nikt nie podał do publicznej informacji. BBC przerwało program, by poinformować, że królowa gorzej się czuje. Do Balmoral zaczęła z kolei zjeżdżać rodzina królewska. Wprowadzono w życie protokół, który powstał specjalnie na taką okoliczność.