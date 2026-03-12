W skrócie Król Szwecji Karol XVI Gustaw przywiózł do Polski talerze i obrusy z królewskiej zastawy na kolację w Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas wizyty w Polsce podano szwedzkie dania, a wśród gości byli przedstawiciele rodziny Wallenbergów i przemysłowiec Carl Bennet.

Wizyta królewskiej pary w Polsce zakończyła się w Gdańsku w 50. rocznicę ogłoszenia ich zaręczyn.

O sprawie poinformowała gazeta "Expressen". Z jej relacji wynika, że król Szwecji Karol XVI Gustaw przywiózł do Polski talerze i obrusy z królewskiej zastawy, aby wydać kolację na cześć gospodarzy na Zamku Królewskim w Warszawie.

Szwedzkie media wyjaśniły, że jest to tradycja, którą ze względu na duże odległości nie zawsze da się w pełni zrealizować. W przypadku wizyty w Polsce transport zastawy i innych potrzebnych przedmiotów możliwy był na pokładzie promu, który przepłynął przez Morze Bałtyckie.

Wykwintna kolacja została przygotowana przez uhonorowanych tytułem Szwedzkiego Kucharza Roku Viktora Westerlinga i Desiree Jaks. Podano m.in. słynny szwedzki kawior Kalix oraz grillowany filet z renifera, a na deser kompot z maliny moroszki z musem waniliowym.

Wśród szwedzkich gości byli biznesmeni Jacob i Marcus Wallenbergowie ze słynnej rodziny miliarderów, a także przemysłowiec Carl Bennet.

Dziennik "Expressen" przypomina, że Karol XVI Gustaw od wstąpienia na tron w 1973 roku odbył w sumie 90 wizyt państwowych, mających na celu zacieśnienie stosunków dyplomatycznych, a także gospodarczych, kulturalnych i poświęconych ochronie środowiska.

Królowa Sylwia po raz pierwszy towarzyszyła królowi podczas wizyty w Holandii w 1976 r. Z kolei najwięcej uwagi mediów przyciągnęła wizyta szwedzkiej pary królewskiej w Brunei w 2004 r., kiedy to wypowiedź monarchy na temat "otwartości" sułtana wywołała w Szwecji polityczną debatę.

"Wizyta państwowa kończy się dziś (w czwartek - przyp. red.) w Gdańsku w 50. rocznicę ogłoszenia zaręczyn pary królewskiej" - podsumowała gazeta. "Expressen" dodało, że "być może król i królowa znajdą czas na własną, kameralną uroczystość, gdy opuszczą Polskę".

Gazeta "Dagens Nyheter", która również relacjonowała wizytę królewskiej pary w Polsce, skoncentrowała się z kolei na pogłębieniu szwedzko-polskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Minister obrony cywilnej Szwecji Carl-Oskar Bohlin, członek towarzyszącej królowi rządowej delegacji, przyznał, że jego kraj może nauczyć się dużo od Polski. Bohlin wyraził podziw dla polskiego tempa wprowadzania zmian i mniejszej niż w Szwecji biurokracji.

