Urodzony w 1970 roku Andy Burhnam zainteresował się polityką wyjątkowo wcześnie. Do Partii Pracy dołączył w wieku 14 lat, a w 1997 roku został pracownikiem związku zawodowego sektora ochrony zdrowia odpowiedzialnego za kontakty z parlamentarzystami.

W 2001 roku dostał się do Izby Gmin z okręgu Leigh. Cztery lata później pełnił już funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych. Piastował stanowiska takie jak: sekretarz kultury, mediów i sportu (odpowiednik polskiego ministra) oraz sekretarz zdrowia.

Andy Burnham. "Król Północy" kandydatem na premiera

Największą popularność zyskał po objęciu funkcji burmistrza hrabstwa Wielki Manchester w 2017 roku. "The Guardian" przypomina, że jego działania na rzecz wsparcia tego regionu zapewniły mu przydomek "Króla Północy", który nawiązuje do cenionego na Wyspach serialu "Gra o tron". Pseudonim podkreśla przy okazji sceptycyzm wobec prowadzonej przez Londyn polityki.

Królem Północy w "Grze o tron" nazywany był Jon Snow HBO East News

Jego kandydaturę na premiera Wielkiej Brytanii umożliwiło mu wygranie odbywających się 18 czerwca wyborów uzupełniających do Izby Gmin. Odniósł wówczas wyraźne zwycięstwo, zdobywając 55 proc. głosów.

W przemówieniu po wygranej nie ukrywał, że jego celem jest odsunięcie dotychczasowego premiera Keira Starmera od władzy.

"W poniedziałek niemal murowanym faworytem do zostania nowym premierem W. Brytanii jest ktoś, kto w tym momencie nie jest jeszcze posłem do Izby Gmin" - zauważył na X Jakub Krupa z "Guardiana".

Burnham zostanie zaprzysiężony jako poseł w poniedziałek po południu.

Wielka Brytania: Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska

Keir Starmer poinformował o rezygnacji ze stanowiska premiera w poniedziałek. Sprecyzował, że pozostanie liderem Partii Pracy oraz szefem rządu do czasu wyłonienia jego następcy.

- Moje ugrupowanie pyta, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością - powiedział Starmer.

Nawiązał w ten sposób do doniesień brytyjskich mediów, które informowały o zwiększeniu presji na Starmerze po wygranych przez Burnhama wyborach.

Kryzys rządu w Wielkiej Brytanii trwa od kilku miesięcy. Partia Pracy osiąga słabe wyniki w sondażach. Niekorzystne rezultaty Partii Pracy w wyborach lokalnych sprawiły, że Starmer mierzył się z buntem we własnym ugrupowaniu.

Kryzys pogłębił się, gdy do dymisji niespodziewanie podał się także sekretarz obrony John Healey, uważany za sojusznika Starmera.





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