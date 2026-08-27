W skrócie Pałac królewski poinformował, że stan zdrowia króla Norwegii Haralda V znacznie się pogorszył i jest bardzo poważny.

Norweska rodzina królewska boryka się z kolejnymi problemami zdrowotnymi i wizerunkowymi, w tym poważną chorobą księżniczki Mette-Marit oraz wyrokiem dla Mariusza Borga Hoiby.

Poparcie dla norweskiej monarchii utrzymuje się na poziomie 64 procent, mimo ostatnich kryzysów.

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"Stan zdrowia Jego Wysokości Króla uległ pogorszeniu i jest bardzo poważny" - poinformował w czwartek norweski pałac królewski. Kilka godzin później wydano kolejny komunikat, w którym przekazano, że stan monarchy pozostaje bez zmian.

Pałac zaznaczył również, że w związku z sytuacją, odwołane zostały wszystkie plany pary książęcej - regenta księcia koronnego Haakona i jego żony księżniczki Mette-Marit oraz żony Haralda V - królowej Sonji.

Cała norweska rodzina królewska zgromadziła się w czwartek w szpitalu w Oslo, w którym przebywa Harald V. Oprócz królowej Sonji, księcia Haakona i księżniczki Mette-Marit, monarchę odwiedzili również jego siostra Astryda oraz syn księżniczki Mette-Marit z poprzedniego związku Marius Borg Hoiby, który przebywa w areszcie domowym.

Harald V jest obecnie najdłużej panującym monarchą w Europie. Na tron Norwegii wstąpił w 1991 roku. Do szpitala trafił na początku ubiegłego tygodnia z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W weekend jego stan się pogorszył. Pałac informował wtedy, że król cierpi na infekcję bakteryjną krwi i podawane mu są antybiotyki.

Norwegia. Król Harald V "w ciężkim stanie"

Choroba króla Haralda V jest kolejnym problemem, z którym w ostatnim czasie musi mierzyć się norweska rodzina królewska. Z poważną chorobą zmaga się bowiem także księżniczka Mette-Marit. Cierpi ona na zwłóknienie płuc.

W ostatnich miesiącach jej stan uległ znacznemu pogorszeniu, przez co w czerwcu została ona wpisana na listę osób oczekujących na transplantację płuc, bez której mogłaby ona umrzeć. Ostatecznie Mette-Marit w czerwcu pomyślnie przeszła przeszczep i powraca do zdrowia.

Sama księżniczka przysporzyła dodatkowo problemów rodzinie królewskiej, gdy na początku roku na jaw wyszło, że była ona wieloletnią znajomą Jeffreya Epsteina. W latach 2011-2014 księżniczka wymieniła z amerykańskim przestępcą seksualnym setki wiadomości, a nawet zatrzymywała się w jego domu na Florydzie.

W czerwcu również syn księżniczki i pasierb księcia Haakona Marius Borg Hoiby został skazany przez norweski sąd na cztery lata więzienia. 29-latek został uznany winnym dwóch gwałtów, znęcania się nad swoją byłą partnerką, stosowania przemocy wobec innej kobiety, groźby oraz naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Kryzysy wizerunkowe osłabiły nieco poparcie dla norweskiej monarchii, jednak nadal może ona cieszyć się stosunkowo dużym zaufaniem. W maju poparcie dla niej wyrażało 64 proc. Norwegów.



