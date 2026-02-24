Król Norwegii Harald V trafił do szpitala. Pałac wydał komunikat

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Król Norwegii trafił do szpitala na Teneryfie w wyniku infekcji i odwodnienia. 89-letni monarcha jest w Hiszpanii na prywatnych wakacjach. Krótki komunikat w sprawie stanu zdrowia Haralda V wydał Pałac Królewski w Oslo.

Starszy mężczyzna w garniturze z krawatem wchodzący do pomieszczenia, opierający się na dwóch laskach; w tle rozmyte postacie i jasne światło wpadające przez okno.
Król Norwegii Harald V trafił do szpitalaCORNELIUS POPPEAFP

W skrócie

  • Król Norwegii Harald V trafił do szpitala na Teneryfie z powodu infekcji i odwodnienia.
  • Monarcha przebywał w Hiszpanii na prywatnych wakacjach, a Pałac Królewski w Oslo poinformował, że jego stan jest zadowalający.
  • Następcą tronu po Haraldzie V, obecnym królu od 1991 roku, jest książę Haakon.
Informację o pobycie norweskiego monarchy w szpitalu podała agencja AFP, powołując się na komunikat Pałacu Królewskiego w Oslo.

89-letni król Harald V przebywa w placówce medycznej na Teneryfie. Powodem jest infekcja i odwodnienie organizmu.

Na hiszpańskiej wyspie władca spędza prywatne wakacje. "Biorąc pod uwagę okoliczności, jego stan jest zadowalający" - czytamy w wydanym oświadczeniu.

Teneryfa. Król Norwegii Harald V trafił do szpitala

Kilkanaście dni temu monarcha został sfotografowany podczas zawodów łyżwiarstwa szybkiego w Mediolanie, rozgrywanych w ramach zimowych igrzysk olimpijskich.

Harald V kibicował swoim rodakom, którzy osiągnęli rekordowy dorobek w historii igrzysk - 18 złotych krążków. Norwegia zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.

W Mediolanie królowi towarzyszyła jego małżonka. Królowa Sonja ma 88 lat.

Starsza kobieta i mężczyzna ubrani w białe kurtki z emblematami sportowymi stoją na trybunach krytego lodowiska, w tle oświetlona tafla lodu i widownia, na nich powieszone akredytacje.
Król Harald V i królowa Sonja. Zdj. z 7 lutego 2026 rokuHEIKO JUNGEAFP

Norwegia. Kto przejmie tron po Haraldzie V?

Harald V 21 lutego obchodził 89. urodziny. Jest królem Norwegii od stycznia 1991 roku, kiedy na tronie zastąpił swojego zmarłego ojca, Olafa V.

Następcą norweskiego tronu jest młodsze dziecko Haralda V i królowej Sonji, czyli książę Haakon.

Źródło: AFP

