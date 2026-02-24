Król Norwegii Harald V trafił do szpitala. Pałac wydał komunikat
Król Norwegii trafił do szpitala na Teneryfie w wyniku infekcji i odwodnienia. 89-letni monarcha jest w Hiszpanii na prywatnych wakacjach. Krótki komunikat w sprawie stanu zdrowia Haralda V wydał Pałac Królewski w Oslo.
W skrócie
- Król Norwegii Harald V trafił do szpitala na Teneryfie z powodu infekcji i odwodnienia.
- Monarcha przebywał w Hiszpanii na prywatnych wakacjach, a Pałac Królewski w Oslo poinformował, że jego stan jest zadowalający.
- Następcą tronu po Haraldzie V, obecnym królu od 1991 roku, jest książę Haakon.
Informację o pobycie norweskiego monarchy w szpitalu podała agencja AFP, powołując się na komunikat Pałacu Królewskiego w Oslo.
89-letni król Harald V przebywa w placówce medycznej na Teneryfie. Powodem jest infekcja i odwodnienie organizmu.
Na hiszpańskiej wyspie władca spędza prywatne wakacje. "Biorąc pod uwagę okoliczności, jego stan jest zadowalający" - czytamy w wydanym oświadczeniu.
Teneryfa. Król Norwegii Harald V trafił do szpitala
Kilkanaście dni temu monarcha został sfotografowany podczas zawodów łyżwiarstwa szybkiego w Mediolanie, rozgrywanych w ramach zimowych igrzysk olimpijskich.
Harald V kibicował swoim rodakom, którzy osiągnęli rekordowy dorobek w historii igrzysk - 18 złotych krążków. Norwegia zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej.
W Mediolanie królowi towarzyszyła jego małżonka. Królowa Sonja ma 88 lat.
Norwegia. Kto przejmie tron po Haraldzie V?
Harald V 21 lutego obchodził 89. urodziny. Jest królem Norwegii od stycznia 1991 roku, kiedy na tronie zastąpił swojego zmarłego ojca, Olafa V.
Następcą norweskiego tronu jest młodsze dziecko Haralda V i królowej Sonji, czyli książę Haakon.
