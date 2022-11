Król Wielkiej Brytanii Karol III jest powszechnie znany ze swojego podejścia do ekologii. Monarcha wprawdzie po koronacji nie planuje przenosin do Pałacu Buckingham, czym złamie tradycje, ale wraz z małżonką chciałby pozostać w dotychczasowej posiadłości - Clarence House - gdzie mieszka z królową Camillą od 2003 r. Przypomnijmy, że koronację króla Karola III zaplanowano na sobotę 6 maja 2023 r. w Opactwie Westminsterskim.

Jednocześnie Karol jest świadomy, jak ważnym miejscem dla Brytyjczyków jest Pałac Buckingham, dlatego jak informuje "Daily Mail", zaczął szukać zarządcy, który zaopiekuje się wspaniałymi ogrodami w samym centrum Londynu.

Zmiany w Pałacu Buckingham

Dotychczas posiadłość i ogrody były dostępne dla zwiedzających przez kilka miesięcy w roku, od początku lipca do ostatnich dni października. Wiadomo jednak, że po remoncie Pałac oraz zielony teren wokół niego będzie dostępny dla zwiedzających przez cały rok.

Według informacji brytyjskich mediów, nowy pracownik rodziny królewskiej stanie się zarządcą prywatnego ogrodu monarchy o powierzchni 39 akrów. To największy tego typu miejsce w Londynie. Na terenie ogrodu znajduje się m.in. jezioro czy ogród różany. Niektóre części ogrodu są zarządzane tak, aby wspierać dziką przyrodę i być zrównoważonym ekosystemem. Po śmierci Elżbiety II pojawiały się głosy, aby część ogrodu stała się przestrzenią publiczną jako pomnik zmarłej królowej.

Praca dla króla Karola. Jakie są wymagania?

Jak można przeczytać w ogłoszeniu, praca wiąże się z odpowiedzialnością za utrzymanie ogrodu na "wyjątkowym poziomie". "Będziesz dumny, mając możliwość obserwowania tysięcy ludzi bawiących się na przyjęciach w ogrodzie" - zachęca się potencjalnych pracowników.

Wśród wymagań wymieniono m.in. doświadczenie w utrzymywaniu wysokiej jakości ogrodu krajobrazowego, najlepiej w historycznym otoczeniu. Wymagana jest rozległa wiedza dotycząca pielęgnacji trawników oraz uprawy szerokiej gamy drzew, krzewów i roślin - napisano na stronie theroyalhousehold.tal.net.

Inne wymaganie to dyspozycyjność. W ogłoszeniu o pracę widnieje informacja o 39-godzinnym tygodniu pracy, ale zarządca ogrodu Pałacu Buckingham musi się liczyć z dostępnością przez siedem dni w tygodniu. Pracę wyceniono w przedziale 38 a 40 tys. funtów brutto rocznie. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że pracownik dostawałaby ok. 17 tys. zł brutto, czyli ok. 14 tys. zł netto miesięcznie.

To niewiele mniej niż w przeliczeniu na złotówki wynosiła średnia pensja w Wielkiej Brytanii w 2021 r. - 15,3 tys. brutto