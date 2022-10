Król Karol nie pojedzie na szczyt klimatyczny COP27. Tak zaleciła mu premier

Pałac Buckingham potwierdził, że król Karol III nie pojedzie na ONZ-owski szczyt klimatyczny COP27, który odbędzie się w listopadzie w Egipcie, choć został tam zaproszony. Według zapewnień Pałacu Buckingham i Downing Street, była to wspólna decyzja monarchy i premier Liz Truss. Jednak "Sunday Times" sugeruje, iż to raczej szefowa rządu zaleciła brytyjskiemu monarsze, który od dawna aktywnie angażuje się w ochronę środowiska, by nie jechał.

